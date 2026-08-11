 Після атаки у Миколаєві комунальники прибирають уламки й закривають вікна

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Головна Новини Інциденти 13:19, 11 серпня, 2026

Після атаки у Миколаєві комунальники прибирають уламки й закривають вікна

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві триває ліквідація наслідків нічної атаки. Комунальні служби від самого ранку працюють біля пошкодженого двоповерхового будинку.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Працівники закривають вибиті вікна, прибирають уламки та сміття, обстежують територію і допомагають мешканцям.

«Дякую всім працівникам комунальних підприємств, які сьогодні з самого ранку на місці й роблять свою роботу. Знаю, що таких виїздів останнім часом у вас чимало, і дуже ціную вашу працю», — написав Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич
У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич

Я повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.

Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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