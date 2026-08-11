 За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині: горіли квартири, будинок та суха рослинність

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Головна Новини Інциденти 11:01, 11 серпня, 2026

За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині: горіли квартири, будинок та суха рослинність

За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЗа добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

10 серпня та в ніч проти 11 серпня в Миколаївській області зафіксували 24 пожежі, не пов’язані з ворожими атаками, загальна площа яких склала понад 13 гектарів.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Дві пожежі виникли у житловому секторі.

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У Миколаєві загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Пожежники врятували матір із донькою, 16-річного хлопця та ще двох дорослих. Підлітка доправили лікарні. Пожежу на площі 30 квадратних метрів загасили.

Ще одна пожежа сталася у селі Гребеники Новоодеської громади Миколаївського району. Там горів будинок, який наразі не експлуатується. Вогонь охопив 100 квадратних метрів.

Інші пожежі сталися на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Горіли суха трава, чагарники, дерева, пожнивні залишки та сміття.

За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЗа добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЗа добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЗа добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в неділю 9 серпня на Миколаївщині зареєстрували 33 пожежі. Шість із них виникли у житловому секторі.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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