За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині: горіли квартири, будинок та суха рослинність

За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

10 серпня та в ніч проти 11 серпня в Миколаївській області зафіксували 24 пожежі, не пов’язані з ворожими атаками, загальна площа яких склала понад 13 гектарів.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Дві пожежі виникли у житловому секторі.

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У Миколаєві загорілася квартира на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Пожежники врятували матір із донькою, 16-річного хлопця та ще двох дорослих. Підлітка доправили лікарні. Пожежу на площі 30 квадратних метрів загасили.

Ще одна пожежа сталася у селі Гребеники Новоодеської громади Миколаївського району. Там горів будинок, який наразі не експлуатується. Вогонь охопив 100 квадратних метрів.

Інші пожежі сталися на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Горіли суха трава, чагарники, дерева, пожнивні залишки та сміття.

За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС За добу вогнеборці загасили 24 пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в неділю 9 серпня на Миколаївщині зареєстрували 33 пожежі. Шість із них виникли у житловому секторі.