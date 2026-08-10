На Миколаївщині за добу вогонь охопив понад 20 гектарів, сталося 33 пожежі

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У неділю 9 серпня на Миколаївщині зареєстрували 33 пожежі. Шість із них виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві горіли балкон та кімната квартири на четвертому поверсі дев’ятиповерхівки. Вогонь охопив 5 квадратних метрів.

Ще кілька пожеж сталися на приватних територіях та квартирах області. Зокрема, у Доманівці горів будинок, який наразі не використовується, а у Великозаболотному — сарай.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У Куцурубі загорілася господарча споруда на приватній території. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

У Благодатному горіла кімната двокімнатної квартири на першому поверсі. Власники встигли загасити пожежу до приїзду рятувальників.

У Явкиному Баштанської громади горів житловий будинок на площі 20 квадратних метрів.

Інші займання були пов’язані із сухою травою, чагарниками, пожнивними залишками та сміттям. Найбільше таких пожеж зафіксували у Баштанському районі — 8, Миколаївському — 7, Вознесенському — 6, у Миколаєві — 5 та Первомайському районі — 1. Загальна площа, пройдена вогнем, перевищила 20 гектарів — це площа близько 28 футбольних полів.

Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщини тричі ліквідовували пожежі через російські атаки безпілотниками. Крім того, зафіксували 36 пожеж в екосистемах: в одному випадку вогонь перекинувся на будівлю.