 За добу на Миколаївщині рятувальники загасили 48 пожеж, дві з них виникли через обстріли

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Головна Новини Інциденти 10:26, 08 серпня, 2026

За добу на Миколаївщині рятувальники загасили 48 пожеж, дві з них виникли через обстріли

Фото: ДСНС МиколаївщиниЗа добу на Миколаївщині рятувальники загасили 48 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 серпня та вночі проти 8 серпня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували 48 пожеж. Дві з них виникли внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що 39 пожеж виникли на відкритих територіях області, дві з них — через обстріли. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та очерет.

Тричі через пожежу вогонь переходив на господарські будівлі у Вознесенському, Миколаївському та Баштанському районах, а також на хвойну підстилку у Вознесенському районі. Загальна площа, яку охопив вогонь, становила понад 43 гектари.

Ще чотири пожежі виникли у приватному секторі. У Баштанському та Миколаївському районах, а також у Миколаєві рятувальники ліквідували займання трьох будівель, які не експлуатуються. Ще одну господарську будівлю на території подвірʼя загасили у Баштанському районі.

Нагадаємо, через аномальну спеку на деокупованих територіях Херсонської області почали детонувати вибухонебезпечні предмети. Унаслідок цього виникли дві лісові пожежі загальною площею понад 9 гектарів.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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