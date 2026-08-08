За добу на Миколаївщині рятувальники загасили 48 пожеж, дві з них виникли через обстріли

За добу на Миколаївщині рятувальники загасили 48 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 серпня та вночі проти 8 серпня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували 48 пожеж. Дві з них виникли внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що 39 пожеж виникли на відкритих територіях області, дві з них — через обстріли. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та очерет.

Тричі через пожежу вогонь переходив на господарські будівлі у Вознесенському, Миколаївському та Баштанському районах, а також на хвойну підстилку у Вознесенському районі. Загальна площа, яку охопив вогонь, становила понад 43 гектари.

Ще чотири пожежі виникли у приватному секторі. У Баштанському та Миколаївському районах, а також у Миколаєві рятувальники ліквідували займання трьох будівель, які не експлуатуються. Ще одну господарську будівлю на території подвірʼя загасили у Баштанському районі.

Нагадаємо, через аномальну спеку на деокупованих територіях Херсонської області почали детонувати вибухонебезпечні предмети. Унаслідок цього виникли дві лісові пожежі загальною площею понад 9 гектарів.