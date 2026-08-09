У Миколаївському районі горів сухостій: вогонь перекинувся на будівлю, вигоріло 15 га
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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За минулу доби рятувальники Миколаївщини тричі ліквідовували пожежі через російські атаки безпілотниками. Крім того, зафіксували 36 пожеж в екосистемах: в одному випадку вогонь перекинувся на будівлю.
Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Після російських атак у селі Новопетрівка горіло складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Ще двічі палала суха трава в окремих громадах.
На відкритих територіях та у приватному секторі рятувальники зафіксували 36 пожеж. Горіли сухостій, поживні залишки та сміття.
В одному з епізодів була масштабна пожежа сухостою у Миколаївському районі. Вогонь встиг перекинутись на покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники мінімізували наслідки пожежі: полум'я не поширилося на інші споруди. Площа пожежі становила 15 гектарів.
Рятувальники повідомили, що на Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій.
Нагадаємо, у Миколаєві під час пожежі в квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Пожежа виникла в кімнаті квартири на дев’ятому поверсі десятиповерхового будинку.
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