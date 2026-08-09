 У Миколаївському районі горів сухостій: вогонь перекинувся на будівлю, вигоріло 15 га

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Головна Новини Інциденти 14:23, 09 серпня, 2026

У Миколаївському районі горів сухостій: вогонь перекинувся на будівлю, вигоріло 15 га

На Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській областіНа Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

За минулу доби рятувальники Миколаївщини тричі ліквідовували пожежі через російські атаки безпілотниками. Крім того, зафіксували 36 пожеж в екосистемах: в одному випадку вогонь перекинувся на будівлю.

Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Після російських атак у селі Новопетрівка горіло складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Ще двічі палала суха трава в окремих громадах.

На відкритих територіях та у приватному секторі рятувальники зафіксували 36 пожеж. Горіли сухостій, поживні залишки та сміття.

На Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській областіНа Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
На Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській областіНа Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

В одному з епізодів була масштабна пожежа сухостою у Миколаївському районі. Вогонь встиг перекинутись на покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники мінімізували наслідки пожежі: полум'я не поширилося на інші споруди. Площа пожежі становила 15 гектарів.

Рятувальники повідомили, що на Миколаївщині вигоріло понад 50 гектарів територій.

Нагадаємо, у Миколаєві під час пожежі в квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Пожежа виникла в кімнаті квартири на дев’ятому поверсі десятиповерхового будинку.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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