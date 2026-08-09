 У селі на Миколаївщині ввели карантин через томатну міль, яка шкодить врожай

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Головна Новини Самоврядування 15:20, 09 серпня, 2026

У селі на Миколаївщині ввели карантин через томатну міль, яка шкодить врожай

У селі на Лимани запровадили карантин через міль. Ілюстративне фото ПІКУ селі на Лимани запровадили карантин через міль. Ілюстративне фото ПІК

У селі Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині ввели карантинний режим. Причиною стало поширення південноамериканської томатної молі, яка є шкідником.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

Шкідника знайшли державні фітосанітарні інспектори за допомогою феромоних пасток під час моніторингу території області.

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Як зазначається, південноамериканська томатна міль є карантинним шкідником, яка пошкоджує пасльонові культури, але в основному томати. Вона може спричинити суттєві втрати врожаю.

«Гусениці шкідника можуть харчуватися на всіх частинах рослин томатів і ушкоджувати рослини на всіх стадіях росту. Вони утворюють великі міни на листах, вигризають довгі ходи в стеблах і пагонах, зелених плодах, викликаючи значні втрати врожаю, як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Втрати врожаю можуть сягати 50-100%», — повідомили фітоінспектори.

З 3 серпня у громаді локалізують та ліквідують карантинні вогнища.

Нагадаємо, у селі Себине Миколаївського району запровадили карантин через виявлення картопляної молі, яка пошкоджує врожай картоплі та томатів.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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