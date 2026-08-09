У селі на Миколаївщині ввели карантин через томатну міль, яка шкодить врожай
-
- Юлія Лук’яненкоРепортерка
-
У селі Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині ввели карантинний режим. Причиною стало поширення південноамериканської томатної молі, яка є шкідником.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Миколаївській області.
Шкідника знайшли державні фітосанітарні інспектори за допомогою феромоних пасток під час моніторингу території області.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Як зазначається, південноамериканська томатна міль є карантинним шкідником, яка пошкоджує пасльонові культури, але в основному томати. Вона може спричинити суттєві втрати врожаю.
«Гусениці шкідника можуть харчуватися на всіх частинах рослин томатів і ушкоджувати рослини на всіх стадіях росту. Вони утворюють великі міни на листах, вигризають довгі ходи в стеблах і пагонах, зелених плодах, викликаючи значні втрати врожаю, як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Втрати врожаю можуть сягати 50-100%», — повідомили фітоінспектори.
З 3 серпня у громаді локалізують та ліквідують карантинні вогнища.
Нагадаємо, у селі Себине Миколаївського району запровадили карантин через виявлення картопляної молі, яка пошкоджує врожай картоплі та томатів.
Останні новини про: галицинівська громада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.