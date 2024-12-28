  • субота

    28 грудня, 2024

  • -0.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • -0.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині відновили ліцей, пошкоджений обстрілами у 2022 році

У Галицинівській громаді в Миколаївській області завершили відновлення ліцею, який було пошкоджено під час ворожих обстрілів у 2022 році.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

До повномасштабного вторгнення в ліцеї навчалося близько 150 дітей. 

— В 2022 році ракета поцілила в подвірʼя закладу і було зруйновано дах, фасади будівель, вікна. Ми приїхали на початку травня в заклад, поспілкувались з колективом та дітьми, відчули, щой цей заклад важливий. З нашої сторони було важливо допомогти зробити зміни, щоб вони могли повернутись сюди, — сказала на відео Ліана Хоровицька, виконавча директорка «CORE».

Проєкт було реалізовано завдяки співпраці Миколаївської районної військової адміністрації та міжнародної організації «CORE».

Нагадаємо, міжнародна організація ACTED допомогла відновити житловий будинок у Вознесенську, що постраждав від ракетного удару 10 липня 2024 року. 

Останні новини про: Відбудова

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році
В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»
Україна отримала від ЄІБ €55 млн на відновлення інфраструктури у 12 областях: серед них Миколаївщина
Реклама

Читайте також:

новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їх будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Аліса Мелік-Адамян
новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відбудова

Україна отримала від ЄІБ €55 млн на відновлення інфраструктури у 12 областях: серед них Миколаївщина
В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»
Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році

Росіяни обстріляли Миколаїв дронами

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

6 годин тому

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Головне сьогодні