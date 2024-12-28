На Миколаївщині відновили ліцей, пошкоджений обстрілами у 2022 році

У Галицинівській громаді в Миколаївській області завершили відновлення ліцею, який було пошкоджено під час ворожих обстрілів у 2022 році.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

До повномасштабного вторгнення в ліцеї навчалося близько 150 дітей.

— В 2022 році ракета поцілила в подвірʼя закладу і було зруйновано дах, фасади будівель, вікна. Ми приїхали на початку травня в заклад, поспілкувались з колективом та дітьми, відчули, щой цей заклад важливий. З нашої сторони було важливо допомогти зробити зміни, щоб вони могли повернутись сюди, — сказала на відео Ліана Хоровицька, виконавча директорка «CORE».

Проєкт було реалізовано завдяки співпраці Миколаївської районної військової адміністрації та міжнародної організації «CORE».

Нагадаємо, міжнародна організація ACTED допомогла відновити житловий будинок у Вознесенську, що постраждав від ракетного удару 10 липня 2024 року.