Міжнародна допомога: у Вознесенську відновили будинок після ракетного удару
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- Світлана Іванченко
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18:02, 27 грудня, 2024
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Міжнародна організація ACTED допомогла відновити житловий будинок у Вознесенську, що постраждав від ракетного удару 10 липня 2024 року.
Як повідомила пресслужба Вознесенської міської ради, будинок на вулиці Лісній, 2а, зазнав значних руйнувань: уламки пошкодили дах, вибили вікна та зруйнували конструкції покрівлі.
На сьогодні ремонтні роботи повністю завершили. Відновили каркас даху, замінили покрівлю, поштукатурили фасад будинку.
«Сьогодні мешканці будинку вже мають безпечний дах над головою, а Вознесенська громада — приклад того, як міжнародна допомога рятує життя», — говориться у повідомленні.
Ракетна атака по Вознесенську 10 липня
Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих. Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.
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