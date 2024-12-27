Міжнародна допомога: у Вознесенську відновили будинок після ракетного удару

Міжнародна організація ACTED допомогла відновити житловий будинок у Вознесенську, що постраждав від ракетного удару 10 липня 2024 року.

Як повідомила пресслужба Вознесенської міської ради, будинок на вулиці Лісній, 2а, зазнав значних руйнувань: уламки пошкодили дах, вибили вікна та зруйнували конструкції покрівлі.

У Вознесенську відновили будинок після ракетного удару. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради У Вознесенську відновили будинок після ракетного удару. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради У Вознесенську відновили будинок після ракетного удару. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

На сьогодні ремонтні роботи повністю завершили. Відновили каркас даху, замінили покрівлю, поштукатурили фасад будинку.

«Сьогодні мешканці будинку вже мають безпечний дах над головою, а Вознесенська громада — приклад того, як міжнародна допомога рятує життя», — говориться у повідомленні.

Ракетна атака по Вознесенську 10 липня

Близько 15:30 по місту Вознесенськ російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих. Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.

Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.

11 липня стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8. Четверо з них в лікарні.

На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.