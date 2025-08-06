У селі на Миколаївщині оголосили карантин через картопляну міль

Картопляна міль. Фото: Frank Cone

У селі Себине Миколаївського району запровадили карантин через виявлення — картопляної молі, яка пошкоджує врожай картоплі та томатів.

Про це 5 серпня повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що фітосанітарні інспектори виявили шкідника (Phthorimaea operculella Zell) під час планового обстеження, використовуючи феромонні пастки.

«Картопляна міль — це карантинний шкідник, що вражає пасльонові культури. Найбільше страждають картопля та томати. Її гусениці живляться листям, стеблами та бульбами», — йдеться в повідомленні.

За даними фахівців, у південних регіонах України міль здатна давати до 4–5 поколінь за один сезон. Тривалість розвитку одного покоління — від 20 до 60 днів, залежно від погодних умов. Якщо шкідник потрапляє у сховище, він продовжує розмножуватись і псувати продукцію.

З метою стримування поширення шкідника та ліквідації спалаху, Миколаївська районна військова адміністрація 1 серпня 2025 року видала відповідне розпорядження №93-р.

Нагадаємо, через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.