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На Миколаївщині через посуху втратили майже весь урожай кукурудзи

Посуха знищує врожаї на Миколаївщині, Фото: МикВістіПосуха знищує врожаї на Миколаївщині, Фото: МикВісті

Через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Еспресо».

Так за словами очільника області у 2025 році через аномальні температури регіон зазнав значних втрат у сільському господарстві .

— Посуха  завдала чимало проблем. Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи — приблизно 400 тисяч гектарів, і майже половину соняшника, що було основною культурою, яка була нам дуже потрібною. Це уже другий рік посуха у нас, це для нас біда, — сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА вважає ситуацію зі спекою в регіоні надзвичайно складною. Зараз влада шукає можливість пропускати фури із зерновими культурами в комендантську годину, аби полегшити їхню логістику.

Віталій Кім під час вечірнього ефіру телеканала «Еспресо» Фото: скриншот з відеоВіталій Кім під час вечірнього ефіру телеканала «Еспресо», Фото: скриншот з відео

На думку Кіма ситуація з урожаєм наразі вкрай важка. Для вирішення цього питання він звертався за допомогою до державних структур.

— Ми вже звернулися за допомогою до держави, працюємо над вирішенням ситуації. Бізнесу дуже важко, ситуація дійсно критична, але шукатимемо вихід, — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що раніше «МикВісті» вже розповідали про те, що через тривалу посуху й аномальну спеку врожай, зокрема соняшнику, в регіоні був фактично знищений. У таких умовах місцеві фермери вже не мають ані ресурсів, ані мотивації для захисту полів.

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