На Миколаївщині через посуху втратили майже весь урожай кукурудзи
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- Ірина Олехнович
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17:40, 05 серпня, 2025
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Через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Еспресо».
Так за словами очільника області у 2025 році через аномальні температури регіон зазнав значних втрат у сільському господарстві .
— Посуха завдала чимало проблем. Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи — приблизно 400 тисяч гектарів, і майже половину соняшника, що було основною культурою, яка була нам дуже потрібною. Це уже другий рік посуха у нас, це для нас біда, — сказав Віталій Кім.
Голова Миколаївської ОВА вважає ситуацію зі спекою в регіоні надзвичайно складною. Зараз влада шукає можливість пропускати фури із зерновими культурами в комендантську годину, аби полегшити їхню логістику.
На думку Кіма ситуація з урожаєм наразі вкрай важка. Для вирішення цього питання він звертався за допомогою до державних структур.
— Ми вже звернулися за допомогою до держави, працюємо над вирішенням ситуації. Бізнесу дуже важко, ситуація дійсно критична, але шукатимемо вихід, — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, що раніше «МикВісті» вже розповідали про те, що через тривалу посуху й аномальну спеку врожай, зокрема соняшнику, в регіоні був фактично знищений. У таких умовах місцеві фермери вже не мають ані ресурсів, ані мотивації для захисту полів.
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