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У Миколаївській області аграрії не борються з сараною: посіви вже знищила посуха

Поля у Снігурівському районі Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Поля у Снігурівському районі Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Поява сарани у Миколаївській області та на півдні України, була цілком передбачуваною, при умові вчасного моніторингу кладок комах. 

Про це розповів Сергій Корнюшенко, менеджер із розвитку агротехнологій Південного регіону LNZ Group, пише SuperAgronom.

За його словами, через тривалу посуху й аномальну спеку врожай, зокрема соняшнику, в регіоні фактично знищений. У таких умовах місцеві фермери вже не мають ані ресурсів, ані мотивації для захисту полів.

—  Сарана доволі швидко перелітає з місця на місце, тому і реагувати потрібно дуже швидко. Системні інсектициди проблему не вирішують. Ну обробили посіви, але ж сарана не загине, доки оброблені рослини не поїсть. Є фумігаційні машини, які розпилюють інсектицид, але тут теж потрібно дуже швидко реагувати. До того ж не можна передбачити напрямок вітру, а сарана часто летить за вітром, — пояснив Сергій Корнюшенко.

Фахівець зазначає, що для ефективного реагування потрібна авіація, як це було під час попередніх спалахів сарани, наприклад, 20 років тому на Донеччині. Але зараз такі засоби недоступні.

— Скажімо так, ніхто не проводив такий моніторинг, переважно через воєнні дії, адже сарана поширювалася з прифронтових регіонів. Зараз з сараною боротися дуже складно, потрібні комплексні заходи. Раніше, років 20 тому, коли був спалах розповсюдження сарани на Донеччині, для швидкого реагування працювали авіацією. На жаль, зараз авіація недоступна через, знову-таки, воєнні дії, тому боротьба з сараною ускладнюється, — розповів Сергій Корнюшенко.

Нагадаємо, у Чорнобаївській громаді на Херсонщині чутки про масову появу сарани на полях не підтвердилися. Фахівці провели обстеження і запевняють, що загрози немає. Зазначається, значна частина посівів соняшнику постраждала від аномальної спеки та нестачі вологи, а урожай на цих ділянках підлягає списанню.

Раніше повідомлялось, що на території Миколаївської області спалахів сарани, подібних до тих, що були зафіксовані у Запорізькій та Херсонській областях, немає.

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