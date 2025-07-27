На Одещині пояснили, чому в Україні фіксують спалахи сарани: Природне явище, яке повторюється регулярно

Науковці Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, розповіли про причини появи сарани в різних регіонах України. У соцмережах поширюють відео з великими зграями комах — йдеться про перелітну сарану, яка здавна мешкає на українських територіях.

Фахівці пояснюють, що спалахи чисельності відбуваються періодично, коли збігаються природні умови — тепла зима, волога весна та посушливе літо. У такі роки популяція може зростати в десятки або навіть сотні разів.

Зазвичай сарана веде поодинокий спосіб життя, не літає на великі відстані та майже непомітна. Але у період масового розмноження комахи збираються у зграї, набувають стадної форми й стають здатними до далеких перельотів. Саме тоді їх помічають люди.

Сарана. Фото: Ентомолог Парку — Євгенія Халаїма Сарана. Фото: Ентомолог Парку — Євгенія Халаїма

У «Тузлівських лиманах» наголошують, що панікувати не варто, а боротися із шкідниками краще превентивно — ще на стадії личинок. У парку радять уникати токсичних хімікатів, аби не шкодити птахам та корисним комахам, які природним шляхом контролюють популяцію сарани.

Одним із біологічних методів боротьби можуть бути качки — ці птахи активно поїдають сарану і можуть допомогти зменшити її кількість.

Раніше повідомлялось, що через спекотну та посушливу погоду в Україні стрімко зростає загроза масового поширення сарани, небезпечного сільськогосподарського шкідника, що нищить посіви. У Херсонській і Одеській областях уже зафіксували масштабні ураження полів, зокрема соняшнику. У Миколаївській області наразі оголосили моніторинг ситуації