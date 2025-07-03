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Миколаївщині загрожує нашестя сарани: шкідник уже знищує посіви в сусідніх областях

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Через спекотну та посушливу погоду в Україні стрімко зростає загроза масового поширення сарани, небезпечного сільськогосподарського шкідника, що нищить посіви. У Херсонській і Одеській областях уже зафіксували масштабні ураження полів, зокрема соняшнику. 

Експерти Держпродспоживслужби попереджають, що Миколаївська область — наступна в зоні ризику.

За даними служби, особливо небезпечні італійська та азійська сарана. Комахи, які харчуються майже всіма видами культур: від злаків і соняшнику до винограду та баштанів. 

У Миколаївській області наразі оголосили моніторинг ситуації. Господарства закликають перевіряти поля, узбіччя доріг, пасовища та занедбані ділянки. Саме там шкідники з’являються найчастіше. Особливу увагу слід приділяти ранковому або вечірньому часу, коли сарана малорухома.

«Обстеження слід проводити в першу чергу на занедбаних сільськогосподарських угіддях, пасовищах, неугіддях, луках, узбіччях доріг, плавнях річок. Обстеження проводяться рано вранці або пізно ввечері, коли саранові перебувають на рослинах у стані відносного спокою», — йдеться у повідомленні. 

Якщо чисельність личинок перевищує допустимі межі, необхідно проводити обробку дозволеними інсектицидами. Обробки рекомендують проводити лише фахівцями з відповідними дозволами, із дотриманням усіх вимог безпеки та санітарних норм.

Фахівці наголошують, що у разі виявлення скупчень сарани потрібно якнайшвидше повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Раніше повідомлялось, що аграрії Миколаївської області засіяли 75,6 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. 

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