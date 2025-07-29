У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Поля у Снігурівському районі Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На території Миколаївської області спалахів сарани, подібних до тих, що були зафіксовані у Запорізькій та Херсонській областях, немає.

Про це «МикВісті» повідомив начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби Миколаївської області Ярослав Шидловський.

Він пояснює, сарана — місцевий житель, і сама по собі вона не є небезпечною. Проблема виникає лише тоді, коли чисельність перевищує поріг екологічної шкодочинності. Тоді вона може завдавати шкоди сільськогосподарським культурам.

— Офіційно на території Миколаївської області не зафіксовано спалахів, які були у Запоріжжі та Херсоні. Там дійсно були спалахи на великих територіях. Наші інспектори проводять моніторинги. Громадам були надані інформація, повідомлення до товаровиробників щодо проведення обстеження, і у разі виявлення повідомлення Держпродспоживслужби. Також ми провели моніторинг зі сторони Херсонської та Дніпропетровської областей в межах річок, де вона любить жити. Так, саран є, але ця виявлена кількість і була завжди. Причин хвилюватись немає, — каже Ярослав Шидловський.

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Водночас у разі виявлення потенційно небезпечного осередку, згідно із законом про захист рослин, проводиться офіційне підтвердження, після чого територіальним громадам або місцевим адміністраціям подається подання щодо введення особливого режиму. Тоді до боротьби із сараною долучаються всі — від фермерів до місцевих жителів.

— Все контрольовано, все під моніторингом. Інформаційно всі повідомленні. Ми продовжуємо здійснювати моніторинг, щоб мати чіткі дані щодо чисельності та розповсюдження, — додає він.

Крім того, Ярослав Шидловський зауважив, що у мережі «роздули» критичність ситуації у Запорізькій області.

— Люди бачать інтернет, а там ситуація по Запорізькій області сильно роздута. Дійсно там велику площу обробили, щоб знищити сарану. А відео потрапило у мережу і це понесли в маси, — зазначив він.

Звідки взялись хмари сарани в Україні?

Останні кілька тижнів соціальними мережами розлетілись фотографії та відео величезних зграй сарани на півдні України.

Спочатку такі відеоролики почали зʼявлятись із Запорізької області, а пізніше — вже у Херсонській та Одеській областях. Спеціалісти одразу пояснили, що цей вид називається перелітна або азійська сарана, яка особливо характерна на півдні.

У Запоріжжі в центрі місті місцеві ловили сарану банкою. Скриншот з відео телеграм-каналу "Это Запорожье.Новости" А так сарану ловили у полях на Одещині. Скриншот з відео у ТікТоку

У нещодавньому інтервʼю заступник Голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський розповів, що причиною такого збільшення її чисельності влітку 2025 року є війна.

— Спалахи на території України відбуваються щорічно, вони були і в минулому, і в позаминулому роках. Їх причиною цих є ряд факторів, які на сьогодні стали ще гострішими. Це підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, об'єктивні умови. І давайте говорити, як воно є насправді — найбільшою мірою це війна. Це занедбані землі поблизу лінії зіткнення, це наслідки руйнування Каховської ГЕС. Нашестя сарани — наслідок екоциду Росії проти України, — розповів Чайковський.

Населення він закликав не драматизувати ситуацію, адже вона контрольована, хоча і є проблеми.