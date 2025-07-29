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Поля на Херсонщині перевірили через чутки про нашестя сарани: загрози немає

Екологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: ДержпродспоживслужбаЕкологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: Держпродспоживслужба

У Чорнобаївській громаді на Херсонщині чутки про масову появу сарани на полях не підтвердилися. Фахівці провели обстеження і запевняють, що загрози немає.

Після повідомлень у соцмережах про нібито нашестя сарани на соняшникових полях біля села Солдатське, спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 197 гектарів посівів.

Виявили поодиноких шкідників італійського пруса, однак їхня кількість не перевищує допустимі норми. Господарство вже провело хімічну обробку поля та прилеглої території. Потенційне вогнище сарани ліквідували.

Зазначається, що значна частина посівів соняшнику постраждала від аномальної спеки та нестачі вологи, а урожай на цих ділянках підлягає списанню.

Екологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: ДержпродспоживслужбаЕкологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: Держпродспоживслужба
Екологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: ДержпродспоживслужбаЕкологи перевірили поля в Херсонській області. Фото: Держпродспоживслужба

Фахівці радять аграріям регулярно перевіряти поля, особливо неорані ділянки, багаторічні трави та пасовища. Найкраще це робити вранці або ввечері, коли сарана менш активна.

За порадою щодо того, як виявити або знищити сарану, просять звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за номером: (050) 76 87 494.

Раніше повідомлялось, що на території Миколаївської області спалахів сарани, подібних до тих, що були зафіксовані у Запорізькій та Херсонській областях, немає.

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