 Чотири атаки «Молніями»: на Миколаївщині постраждала жінка, пошкоджені будинки, церква та школа

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Головна Новини Оборона 8:10, 10 серпня, 2026

Чотири атаки «Молніями»: на Миколаївщині постраждала жінка, пошкоджені будинки, церква та школа

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстрації

Росіяни протягом доби чотири рази атакували Снігурівську громаду безпілотниками «Молнія». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка.

Її стан оцінюють як стабільний. Жінка проходить лікування амбулаторно, повідомили в ОВА.

У селі пошкоджені приватний будинок та два автомобілі. Внаслідок інших атак у Тамариному пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об’єкт харчової промисловості.

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Також за уточненою інформацією, після нічної атаки «Молнією» у Юріївці пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дроном. Люди не постраждали.

Нагадаємо, вранці 2 серпня російські війська атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу «Шахед». Внаслідок атаки пошкоджений ліцей №40.

Мер сказав, що місто проситиме допомоги міжнародних партнерів для відновлення пошкодженої будівлі ліцею №40. Через пошкодження вікон є сумніви, що школу вдасться вчасно підготувати до старту навчального року.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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