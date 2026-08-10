Чотири атаки «Молніями»: на Миколаївщині постраждала жінка, пошкоджені будинки, церква та школа
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Росіяни протягом доби чотири рази атакували Снігурівську громаду безпілотниками «Молнія». Внаслідок одного з ударів у Нововасилівці постраждала 48-річна жінка.
Її стан оцінюють як стабільний. Жінка проходить лікування амбулаторно, повідомили в ОВА.
У селі пошкоджені приватний будинок та два автомобілі. Внаслідок інших атак у Тамариному пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об’єкт харчової промисловості.
Також за уточненою інформацією, після нічної атаки «Молнією» у Юріївці пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.
У Миколаївському районі росіяни також атакували Очаківську громаду FPV-дроном. Люди не постраждали.
Нагадаємо, вранці 2 серпня російські війська атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу «Шахед». Внаслідок атаки пошкоджений ліцей №40.
Мер сказав, що місто проситиме допомоги міжнародних партнерів для відновлення пошкодженої будівлі ліцею №40. Через пошкодження вікон є сумніви, що школу вдасться вчасно підготувати до старту навчального року.
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