Зранку РФ атакувала Миколаїв реактивним «Шахедом»: пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус

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Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ОВА

Сьогодні зранку, 2 серпня, російські війська атакували реактивним БпЛА типу «Шахед» Миколаїв.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус. Попередньо без постраждалих.

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС

Нагадаємо, на ранок, 2 серпня, російські військові двічі атакували ударними дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.