 Зранку РФ атакувала Миколаїв реактивним «Шахедом»: пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус

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Головна Новини Суспільство 9:41, 02 серпня, 2026

Зранку РФ атакувала Миколаїв реактивним «Шахедом»: пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ОВАНаслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ОВА

Сьогодні зранку, 2 серпня, російські війська атакували реактивним БпЛА типу «Шахед» Миколаїв.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус. Попередньо без постраждалих.

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНСНаслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС
Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНСНаслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС
Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНСНаслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ДСНС

Нагадаємо, на ранок, 2 серпня, російські військові двічі атакували ударними дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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