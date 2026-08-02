У Вознесенську чоловік впав до триметрової ями: його доставили у лікарню

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Через отримані травми чоловік самостійно вибратися він не зміг.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою нош та спеціальних фіксуючих пристроїв обережно підняли потерпілого на поверхню й передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події встановлюються.

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС

Нагадаємо, мешканці будинку на проспекті Центральному у Миколаєві повідомили про яму з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабича. За їхніми словами, проблема не вирішується близько двох місяців.