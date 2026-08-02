 У Вознесенську чоловік впав до триметрової ями: його доставили у лікарню

  • неділя

    2 серпня, 2026

  • 27.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 27.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 10:16, 02 серпня, 2026

У Вознесенську чоловік впав до триметрової ями: його доставили у лікарню

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСУ Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Через отримані травми чоловік самостійно вибратися він не зміг.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою нош та спеціальних фіксуючих пристроїв обережно підняли потерпілого на поверхню й передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події встановлюються.

У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСУ Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС
У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНСУ Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями. Фото: ДСНС

Нагадаємо, мешканці будинку на проспекті Центральному у Миколаєві повідомили про яму з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабича. За їхніми словами, проблема не вирішується близько двох місяців.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.
Реклама
Читайте також:
новини
Забруднення озера каналізацією у парку «Ліски» у Миколаєві: чим закінчився інцидент

Юлія Лук’яненко
новини
Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

Аліса Мелікадамян
новини
Після звернення батьків у «Зорі» повторно перевірять можливість ранкових тренувань для дітей

Аліса Мелікадамян
новини
Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір: участь взяли школярі з Миколаївщини

Юлія Бойченко
новини
168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку господарства

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Зранку РФ атакувала Миколаїв реактивним «Шахедом»: пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус

Юлія Бойченко

Під ранок РФ двічі атакував дроном «Молнія» Снігурівську громаду: пошкоджено приватний будинок та АЗС

Забруднення озера каналізацією у парку «Ліски» у Миколаєві: чим закінчився інцидент