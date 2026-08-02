У Вознесенську чоловік впав до триметрової ями: його доставили у лікарню
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- Юлія БойченкоРепортерка
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У Вознесенську Миколаївської області 53-річний чоловік впав до триметрової ями.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Через отримані травми чоловік самостійно вибратися він не зміг.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою нош та спеціальних фіксуючих пристроїв обережно підняли потерпілого на поверхню й передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, мешканці будинку на проспекті Центральному у Миколаєві повідомили про яму з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабича. За їхніми словами, проблема не вирішується близько двох місяців.
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