 Миколаївців запрошують до щорічного забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»

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Головна Новини Спорт 9:10, 08 серпня, 2026

Миколаївців запрошують до щорічного забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України»

Забіг у Миколаєві. Фото Миколаївської ОВАЗабіг у Миколаєві. Фото Миколаївської ОВА

У Миколаєві 29 серпня, у День пам’яті Захисників і Захисниць України, відбудеться 9-й Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

— Захід проводиться, щоб гідно вшанувати пам’ять Захисників і Захисниць України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, а також підтримати їхні родини. Миколаївська громада долучиться до всеукраїнської акції, яка щороку об’єднує людей навколо пам’яті про полеглих Героїв. Участь у забігу — це можливість пробігти за конкретного Захисника чи Захисницю, вшанувати їхню пам’ять та розповісти про їхній подвиг, — йдеться у повідомленні.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Реєстраційна форма за посиланням: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSep3Ai.../viewform

Нагадаємо, цієї весни у Миколаєві провели масштабний забіг. У ньому взяло участь понад 900 учасників різного віку та підготовки.

Минулого року у вересні напередодні Дня міста в Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!». Тоді на Соборній площі зібралося близько 250 містян.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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