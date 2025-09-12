До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!» до Дня міста Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У четвер, 12 вересня, напередодні Дня міста в Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!».

На Соборній площі зібралося близько 250 містян різного віку. Серед учасників були спортсмени, представники громадських організацій та комунальних підприємств — усі вони долучилися до події, щоб підтримати військових та вшанувати памʼять загиблих захисників.

Під час забігу всі охочі могли зробити благодійний внесок на підтримку 123-ї окремої бригади територіальної оборони України у Миколаївській області.

Секретар Миколаївської міської ради та голова регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області Дмитро Фалько підкреслив, що головна мета забігу — підтримка військових і зміцнення віри в перемогу.

— У першу чергу я тут як учасник, один із вас, хто хоче підтримати наших оборонців. Завдяки хлопцям і дівчатам із сил оборони ми сьогодні маємо змогу провести цей забіг, працювати, навчатися, займатися спортом. Так, ми живемо у складних умовах, але це лише підсилює нашу віру в перемогу. Цей забіг — приклад того, як ми можемо допомогти Збройним силам, — наголосив Дмитро Фалько.

Міський голова Олександр Сєнкевич звернув увагу, що захід має не лише спортивне, а й символічне значення.

— Цей забіг — це не просто спорт, це наша шана Збройним Силам України. Ми біжимо на честь тих, хто сьогодні боронить країну, і в памʼять про загиблих героїв. Це також нагадування, що у російському полоні досі перебувають наші люди, і ми чекаємо на їх повернення. Важливо, що сьогодні з нами багато дітей. Хочу, щоб ви запам’ятали цей захід не як спортивне свято, а як знак памʼяті та підтримки воїнів ЗСУ. У кожного з нас є друзі чи рідні, які загинули у цій війні, і ми повинні про це памʼятати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Учасниця забігу Христина розповіла, що долучилася до акції, тому що дуже любить спорт і бігати, а також не могла не залишитися осторонь, коли йдеться про підтримку Збройних Сил України.

— Ми займаємося баскетболом у спорткомплексі «Надія». Учора директор підійшов і запропонував нам узяти участь у цьому забігу. Я дуже люблю бігати, тож не могла відмовитися, тим більше це благодійна акція для ЗСУ. Ми не могли не підтримати наших захисників, — поділилася Христина.

Фоторепортаж

Нагадаємо, керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров запросив містян долучитися до відзначення Дня міста, яке цього року проходитиме у форматі невеликих локальних заходів у різних районах. Він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.