«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, архівне фото: МиквістіНачальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров, архівне фото: МикВісті

Керівник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров запросив містян долучитися до відзначення Дня міста, яке цього року проходитиме у форматі невеликих локальних заходів у різних районах. Він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

Про це він розповів 12 вересня, під час онлайн-брифінгу, пишуть «МикВісті».

Як відомо, цьогоріч День міста вкотре проходитиме без великих святкувань. Юрій Любаров нагадав, що 5 років тому, 12 вересня 2020 року, на Соборній площі зібралися близько 50 тисяч людей на святковому концерті: велика сцена, виступи зірок естради, нагородження почесним городянином Олексія Вадатурського. Після цього були ковід і повномасштабне вторгнення, і зараз місто вже п’ятий рік не проводить таких великих свят.

— День міста буде відзначатися локально. Мер Миколаєва вчора дав коментар пресі, і дійсно, він сказав правильні слова. Він зазначив, що великих заходів не буде, будуть маленькі заходи. Що це означає? Хочу трохи розшифрувати, розповісти та перейти до анонсів завтрашніх подій. Згадайте рівно 5 років тому — 12 вересня 2020 року. Площа Соборна. 50 тисяч людей на святковому концерті. Все це ми пам’ятаємо, як сьогодні. Величезне свято, духопідйомна атмосфера — все було супер, друзі мої. Потім настав 2021 рік, ковід, потім повномасштабне вторгнення, і сьогодні ми вже п’ятий рік без таких великих свят. І навіть на запитання, чому ми не святкуємо так потужно, чому не збираємо людей, я не можу дати точну відповідь. Тому цьогоріч святкування буде меншим, — зазначив посадовець.

За його словами, завтра по всьому місту відбудуться творчі й духопідйомні концерти, різні святкові події та відзначення. Плануються покладання квітів на честь загиблих військових і цивільних, старт дитячої регати «Кубок Миколаєва», відкриття «Алеї незламних міст», яка раніше була в Одесі, а також виступи творчих колективів, філармонії та театральних труп у різних районах міста, включно з дитячим містечком «Казка».

— Завтра по всьому місту пройдуть різні, невеличкі, але творчі та духопідйомні концерти, свята, відзначення та інші події. У будь-якій важкій ситуації ми повинні знаходити хвилинку, щоб посміхнутися, побути разом і згадати про свято, про день нашого міста. Миколаївці знають, де зазвичай проходять концерти, тому приходьте і розповідайте тим, хто нещодавно приїхав до міста, де ще можуть відбуватися події. Через питання безпеки ми не будемо рекламувати ані час, ані місце проведення, але ви й так все знаєте. Тому приходьте, і будемо разом відзначати. Можливо, слово «святкування» не зовсім доречне в цьому контексті, але день міста ми з вами відзначимо разом, — додав Юрій Любаров

Раніше, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров пояснив 4-річну відсутність великих святкувань у місті тим, що «сьогодні основні події на лінії фронту». За його словами, формат цьогорічних святкувань буде повторювати минулорічний і залишатиметься таким, поки триває війна. Торік, Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. 

Також нагадаємо, що 23 серпня Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. У місті увімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба. На свято зібралися сотні людей. Містяни співали гімн України та патріотичні пісні. Також Харків прикрасили новими інсталяціями.

