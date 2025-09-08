«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Святкування Дня міста у Миколаєві 2024 рік. Фото: архів «МикВісті»

Цьогоріч День міста в Миколаєві пройде без масштабних концертів. У мерії пояснили, що будувати велику сцену і ризикувати скасуванням через сирену — недоцільно, тож свято організують на різних локаціях.

Про це «МикВісті» повідомив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров.

Як розповів начальник управління культури Юрій Любаров, святкування буде приблизно як минулого року. Торік, Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. Жителі міста мали змогу взяти участь у різних активностях: велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.

— Буде кілька локацій у різних частинах міста: у центрі, Корабельному, Заводському районах. Це будуть невеликі вечірні заходи, які не потребують великого скупчення людей. Умовно кажучи, замість одного фестивалю на 500 людей ми зробимо п’ять по 100, щоб людям не треба було їхати в одну точку, – пояснив Юрій Любаров.

За його словами, формат святкувань буде повторювати минулорічний і залишатиметься таким, поки триває війна.

— Мабуть, це розумно. Якщо тепер усі заходи, відповідно до рішень Кабміну, потрібно погоджувати з військовими, а військові теж кажуть, що проти скупчення великої кількості людей. Тому, мабуть, так і будемо робити. Створювати настрій потроху, але не робити великого. Чи зараз час для того аби збирати 50 тисяч людей на площі? Звісно, що ні, – додав він.

Цей підхід суттєво відрізняється від Одеси, яка 2 вересня відзначила свій день народження. Там святкування завершилося грандіозним концертом просто неба на Дерибасівській, що зібрав тисячі людей. На сцені виступили творчі колективи Одеси, фіналіст Нацвідбору на «Євробачення-2025» МУАЯД, гурт JAZZ INSIDE, а кульмінацією вечора став концерт Kalush Orchestra, який став хедлайнером свята.

Водночас Юрій Любаров зазначив, що нещодавній Street music fest mykolaiv, який проходив 5-7 вересня на пляжі Стрілка, принципово відрізняється від заходів до Дня міста.

— Фестиваль, який пройшов, принципово інший. Це пляжний фестиваль, розважальний, де головна мета — повітря, річка, пляж, спортивні заходи тощо. А концертні програми у різних мікрорайонах — це інша тема. Теоретично все можна, але навіщо будувати велику сцену, запрошувати зірок, витрачати шалені гроші, щоб потім була сирена, і все скасували? – зазначив він.

Повний перелік заходів до Дня міста буде опубліковано найближчими днями на сторінках управління культури. У 2025 році День міста Миколаїв відзначатиме 13 вересня.

Нагадаємо, що у 2023 році Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пропонував перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але пропонувалась ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.