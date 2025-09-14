Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    14 вересня, 2025

  • 21.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 21.8° Ясне небо

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»

У неділю, 14 вересня, в Миколаєві стартує Міжнародна Чорноморська регата «Вітрила Ротарі 2025». Уже дванадцятий рік місто збирає яхтсменів, які змагаються за Кубок Ротарі.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Змагання традиційно поєднують спорт і благодійність: усі внески учасників передають дитячим вітрильним школам Миколаєва для підтримки юних спортсменів.

Президент «Ротарі Клуб Миколаїв» Артем Ващиленко нагадав, що традиція проведення регати з’явилася ще у 2014 році. За його словами, головна ідея заходу — показати Миколаїв як центр вітрильного спорту та підтримати розвиток дитячих парусних шкіл.

— День міста — це додатковий привід, бо це вже 12 регата, цю традицію започаткували з 2014 року. Ідея — показувати місто Миколаїв як центр вітрильного спорту. Колеги, які тут присутні, ротарівці, представляють практично всі регіони України. Раніше на змаганнях була значна кількість міжнародних гостей, але зараз безпека не дає можливості їм приїхати до нас. Також ця регата благодійна: спортсмени вносять благодійні внески, і всі ці кошти ми передаємо на потреби дитячих парусних шкіл у Миколаєві, — каже Артем Ващиленко.

Він розповів, що учора почалися дитячі перегони, а сьогодні другий день регати — перегони крейсерських яхт та нагородження юних переможців. За його словами, цьогорічні змагання відбуваються в обмежених умовах через війну, зокрема менша кількість яхт змогла вийти на воду.

— Учора ми разом із міським головою дали старт першого дня вітрильної гонки «Вітрила Ротарі». Це був дитячий етап: 56 яхт вийшло на воду, і сьогодні 12 переможців отримають призи від Ротарі-клубу в рамках «Вітрила Ротарі», а також призи в рамках Кубка міського голови. Сьогодні — другий день змагань, це вже перегони крейсерських яхт за перехідний Кубок Ротарі. Війна внесла свої корективи у парусний спорт, адже є обмеження щодо маломірного судноплавства. Тому цього року вийде 15–17 яхт. Багато суден не можуть вийти на воду. Наприклад, ті, що знаходяться в акваторії Інгула, не мають змоги потрапити сюди через перекритий прохід під мостами, — зазначив Артем Ващиленко.

У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»

Капітан яхти «Дракон» Світлана Гарнага зазначила, що цьогорічна регата «Вітрила Ротарі» стала першою від початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2024 роках змагання не проводили через безпекову ситуацію, але у 2025-му вдалося відновити традицію.

— Ми — жіночий екіпаж яхти «Дракон», екіпаж Миколаївського яхт-клубу. Хтось тренується вже давно, хтось приєднався зовсім недавно, але нас усіх об’єднує любов до вітрильного спорту. У багатьох із нас діти займаються вітрилами, дехто сам займається з дитинства. Тому ми завжди підтримуємо заходи Миколаївського обласного яхт-клубу, а ця регата для нас особлива ще й тим, що вона благодійна, — сказала Світлана Гарнага.

Фоторепортаж

У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»Президент «Ротарі Клуб Миколаїв» Артем Ващиленко. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков та Президент «Ротарі Клуб Миколаїв» Артем Ващиленко. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»
У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»У Миколаєві стартує 12-та регата «Вітрила Ротарі». Фото: «МикВісті»

Фото: Даріна Мельничук

Читайте також: 13 вересня Миколаїв відсвяткував День міста. Усі урочистостості пройшли на центральній вулиці міста Соборній.

«Разом нас багато — нас не подолати», — голова Офісу Посольства Данії привітав миколаївців з Днем міста

У Миколаєві водій збив пішохідку і втік: дівчина в лікарні

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

