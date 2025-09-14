Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

Як у Миколаєві відсвяткували День міста-2025? Фото: «МикВісті»

У суботу, 13 вересня, Миколаїв відсвяткував День міста. Усі урочистостості пройшли на центральній вулиці міста Соборній.

Як пройшов вчорашній день, дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

Ранкова програма стартувала з запуску традиційної для Миколаєва дводенної міжнародної Чорноморської регати «Вітрила Ротарі». Участь у відкритті взяли Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, народний депутат України Олександр Гайду та керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен.

На воду вийшли 58 яхт. Через обмеження маршрут спортсменів був змінений: по річці Південний Буг вони мали подалати дві дистанції по 5 кілометрів.

Далі на Соборній площі представили виставку «Алея незламних міст» — 16 символічних колон, присвячених містам України, що першими зустріли повномасштабне вторгнення. До Миколаєва виставка вже була представлена у Києві, Одесі та Харкові. Кожна з колон схожа на дзеркало з купою насічок. Якщо подивитись на себе крізь нього, ці шрами можна побачити на собі.

У своїй промові до містян Миколаївський міський голова підкреслив, що символічним є те, що виставка представлена перед зруйнованою російською авіабомбою будівлею Миколаївської ОВА.

— У День міста ми раді вітати гостей міста та миколаївців, хоч і не гучними і веселими святами, але невеликим сімейним святом нашого рідного міста. Це місто різних людей, які зробили різний внесок в інженерній, культурний, просвітницький і інші сфери нашого міста та держави. Миколаїв — це місто-герой за указом президента, але ми — місто героїв, які зупинили навалу росіян у 2022 році. Це заслуга кожного, хто допомагав, чим міг. Ця виставка дуже символічна. На ній зображені страшні речі, які руйнують міста та вбивають наших людей, — сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

З площі стартувала урочиста хода: головною вулицею пронесли Державний Прапор України та стяг Миколаєва. Колону очолили спортсменки Ксенія Цомпель і Валерія Перемета. Участь у ході взяли й міжнародні делегації, зокрема експрем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Святкову програму продовжив концерт у Каштановому сквері. З привітальним словом до миколаївців звернувся французький політик:

— Я дуже радий бути тут. Я приїхав у Миколаїв не один, а з цілою делегацією парламентаріїв. Ваше місто зазнало війни, нападів, але пережило все це, лишившись стійким. Починаючи з перших нападів з 2022 року вам вдалось вистояти. Я тут з глибокою повагою, адже відстоюючи свою власну незалежність, я розумію, що ви відстоюєте незалежність всієї Європи. Хай всі наступні річниці Миколаїв святкує вільним українським містом, — сказав Габріель Атталь.

До привітань приєднався і керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен:

— Королівство Данія вітає вас з Днем міста! Ви надихаєте мене щодня. Я бачу кількість людей, які повертають у Миколаїв щоразу. Цього ранку ми запустили на Набережній регату, це неймовірна радість бачити розвиток Миколаєва. З Днем міста, разом нас багато — нас не подолати!, — привітав миколаївців.

Під час офіційної частини міська влада відзначила культурних діячів, тренерів і спортсменів, а нардеп Олександр Гайду вручив подяки від Верховної Ради працівникам оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» та журналісту Олександру Матюшенку.

Фоторепортаж

Фото: Аліса Мелік-Адамян