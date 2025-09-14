На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Експремʼєр Франції Габріель Атталь з візитом у Миколаєві 13 вересня. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»

У Миколаїв з робочим візитом прибула французька делегація на чолі з колишнім премʼєр-міністром Франції Габріелем Атталем. 36-річного політика називають можливим наступником Еммануеля Макрона, а у 2024 році він увійшов до списку наймолодших світових лідерів.

У суботу, 13 вересня, Габріель Атталь виступив у Каштановому сквері, вітаючи миколаївців з Днем міста, пишуть «МикВісті».

У своїй промові французький політик наголосив, що стійкість українців у боротьбі проти російської агресії — гарантія незалежності всієї Європи.

— Я дуже радий бути тут. Я приїхав у Миколаїв не один, а з цілою делегацією парламентаріїв. Ваше місто зазнало війни, нападів, але пережило все це, лишившись стійким. Починаючи з перших нападів з 2022 року вам вдалось вистояти. Я тут з глибокою повагою, адже відстоюючи свою власну незалежність, я розумію, що ви відстоюєте незалежність всієї Європи. Хай всі наступні річниці Миколаїв святкує вільним українським містом, — сказав Габріель Атталь.

У соцмережі Instagram Атталь активно ділився з підписникам своїм розпорядком дня у Миколаєві, починаючи з приїзду до Києва. Він також поділився відео урочистої ходи від Соборної площі до Каштанового скверу, у якій особисто приймав участь.

Французька делегація разом з Габріелем Атталем прийняла участь у урочистій ході до Дня міста Миколаєва. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті» Французька делегація разом з Габріелем Атталем прийняла участь у урочистій ході до Дня міста Миколаєва. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті» Французька делегація разом з Габріелем Атталем прийняла участь у урочистій ході до Дня міста Миколаєва. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»

Також у сторіс політика є відео з зустрічі з міським головою Олександром Сєнкевичем. Спочатку вона проходила в Офісі відновлення та розвитку Миколаєва, а пізніше, через тривогу, як розповів він, їм довелось спуститись в укриття.

У міській раді Миколаєва французькі парламентарії поспілкувались з мером та посадовцями Миколаєва. Скриншот зі сторінки Габріеля Атталя в Instagram У міській раді Миколаєва французькі парламентарії поспілкувались з мером та посадовцями Миколаєва. Скриншот зі сторінки Габріеля Атталя в Instagram

Хто такий Габріель Атталь та чому його називають наступним президентом Франції?

У січні 2024 року понад 60% народу Франції виступили за зміну голови уряду 62-річної Елізабет Борн. На посаду наступного премʼєра розглядали дві кандидатури: міністра Збройних сил Себастіана Лекорня та міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді. Однак крісло посів міністр освіти в уряді Борн Габріель Атталь, француз з українським корінням.

Габріель Атталь та Еммануель Макрон. Фото: AFP

Після цього відома французька газета Le Figaro назвала рішення президента Макрона «нахабним», спираючись на вік Атталя і мінімальний термін перебування на посаді в Міносвіти — всього шість місяців. 34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Франції та першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на цій посаді.

Габрієль Атталь — генеральний секретар пропрезидентської партії «Відродження» та голова її парламентської фракції. У нього досить висока популярність. З-поміж кандидатів на посаду президента від центристів він іде другим, поступаючись тільки експрем'єру Едуару Філіпу (Макрон у 2027-му балотуватися вже не зможе).

Деякі французькі ЗМІ писали, що призначення Атталя є певною відповіддю Макрона на зірку ультраправих, 28-річного Жордана Барделла, який змінив Марін Ле Пен на посаді глави партії «Національне об'єднання».

Хоча і ліва опозиція вибір президента розкритикувала. Зокрема лідерка парламентської фракції Нескорена Франція» Матільда Пано назвала його «Макроном-юніором, який спеціалізується на зарозумілості та зневазі».

Масштабні протести у Франції

Днями уряд Франції очолив новий премʼєр-міністр — Атталя замінив Себастьян Лекорню. Однак у перший же день на посаді 10 вересня на вулиці з мітингом вийшли понад 175 тисяч людей. Мітингувальники виступають проти президента Еммануеля Макрона та скорочень бюджету. Люди на вулицях вважають, що новий премʼєр Себастьян Лекорню продовжить політику попередника.

На мітинг проти нового очільника Уряду Франції вийшли понад 100 тисяч людей. Фото: REUTERS/Abdul Saboor На мітинг проти нового очільника Уряду Франції вийшли понад 100 тисяч людей. Фото: REUTERS/Abdul Saboor На мітинг проти нового очільника Уряду Франції вийшли понад 100 тисяч людей. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

The Washington Post писала, що це рішення ще більше загострило політичну нестабільність, яка супроводжує президента Макрона з часу розпуску Національної асамблеї та оголошення дострокових виборів у червні 2024 року.

AP пише, що протести під гаслом Bloquons Tout (Блокуємо все), не дивлячись на масштаб, виявилися менш інтенсивними, ніж попередні хвилі заворушень, які періодично потрясали Макрона як під час його першого, так і під час другого президентського терміну.