«Разом нас багато — нас не подолати», — голова Офісу Посольства Данії привітав миколаївців з Днем міста

Голова Офісу Посольства Данії Якоб Хансен привітав миколаївців з Днем міста. Фото: «МикВісті»

Керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен привітав містян з Днем міста словами з пісні-гімну Помаранчевої революції.

З привітанням він виступив під час урочистого святкування у Каштановому сквері, пишуть «МикВісті».

— Королівство Данія вітає вас з Днем міста! Ви надихаєте мене щодня. Я бачу кількість людей, які повертають у Миколаїв щоразу. Цього ранку ми запустили на Набережній регату, це неймовірна радість бачити розвиток Миколаєва. Також сьогодні поруч і представники Франції, і що Франція, Данія і вся Європа разом підтримує Україну. З Днем міста, разом нас багато — нас не подолати!, — сказав дипломат.

Нагадаємо, цитата «Разом нас багато — нас не подолати» походить із відомої української пісні-гімну 2004 року. Її написав гурт «Гринджоли», і вона стала неофіційним символом протестного руху на Майдані, уособлюючи єдність і непереможність українців.

