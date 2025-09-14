Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    14 вересня, 2025

  • 24°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 24° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Разом нас багато — нас не подолати», — голова Офісу Посольства Данії привітав миколаївців з Днем міста

Голова Офісу Посольства Данії Якоб Хансен привітав миколаївців з Днем міста. Фото: «МикВісті»Голова Офісу Посольства Данії Якоб Хансен привітав миколаївців з Днем міста. Фото: «МикВісті»

Керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен привітав містян з Днем міста словами з пісні-гімну Помаранчевої революції.

З привітанням він виступив під час урочистого святкування у Каштановому сквері, пишуть «МикВісті».

— Королівство Данія вітає вас з Днем міста! Ви надихаєте мене щодня. Я бачу кількість людей, які повертають у Миколаїв щоразу. Цього ранку ми запустили на Набережній регату, це неймовірна радість бачити розвиток Миколаєва. Також сьогодні поруч і представники Франції, і що Франція, Данія і вся Європа разом підтримує Україну. З Днем міста, разом нас багато — нас не подолати!, — сказав дипломат.

Нагадаємо, цитата «Разом нас багато — нас не подолати» походить із відомої української пісні-гімну 2004 року. Її написав гурт «Гринджоли», і вона стала неофіційним символом протестного руху на Майдані, уособлюючи єдність і непереможність українців.

Читайте також: 13 вересня Миколаїв відсвяткував День міста. Усі урочистостості пройшли на центральній вулиці міста Соборній.

Останні новини про: Данія

Данія виділить €375 мільйонів на підтримку стійкості України
З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії
Реклама

Читайте також:

новини

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Данія

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії
З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
Данія виділить €375 мільйонів на підтримку стійкості України

У Миколаєві водій збив пішохідку і втік: дівчина в лікарні

2 години тому

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay