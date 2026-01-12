 Британія розглядає посилення військової присутності в Арктиці

Британія обговорює з союзниками можливе розгортання військ у Гренландії для посилення безпеки

Британія обговорює з союзниками можливе розгортання військ у Гренландії для посилення безпеки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер веде консультації з європейськими партнерами щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії з метою зміцнення безпеки в Арктичному регіоні.

Про це повідомляє Telegraph із посиланням на власні джерела.

За інформацією, плани наразі перебувають на початковому етапі та можуть передбачати направлення британських військових, а також залучення кораблів і авіації для захисту острова від загроз з боку Росії та Китаю. Британські посадовці вже провели попередні зустрічі з колегами з Німеччини та Франції, щоб розпочати обговорення можливих кроків.

У європейських столицях розраховують, що посилення присутності країн Європи в Арктиці може вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо його заяв про інтерес до Гренландії.

«Це дало б йому змогу заявити про перемогу американських платників податків, стверджуючи, що Європа оплачує більшу частину витрат на патрулювання Атлантики», — кажуть співрозмовники

У британському уряді зазначають, що Кір Стармер серйозно оцінює загрози з боку Росії та Китаю в Арктиці й погоджується з необхідністю активніших дій. У Лондоні також поділяють позицію Вашингтона щодо потреби стримування зростальної російської активності на Крайній Півночі та зміцнення євроатлантичної безпеки.

За даними видання, країни НАТО доручили Об’єднаному командуванню сил Альянсу в Європі напрацювати додаткові заходи для безпеки в Арктиці. Йдеться як про можливе повномасштабне розгортання військ, так і про альтернативні формати — обмежені у часі навчання, посилений обмін розвідданими, розвиток оборонних спроможностей і перерозподіл витрат.

Ймовірно, будь-яка майбутня операція проходитиме під егідою НАТО та буде відокремлена від чинних місій Альянсу в Балтійському регіоні та Польщі. У Великій Британії зазначають, що збройні сили вже готуються до активнішої ролі у забезпеченні безпеки Арктики.

Раніше лідери п’яти політичних партій, представлених у парламенті Гренландії, оприлюднили спільну заяву на тлі заяв і намірів США щодо посилення контролю над островом. У заяві політики наголосили, що прагнуть «припинити зневажливе ставлення США до країни» та підкреслили: майбутнє Гренландії має визначати виключно гренландський народ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Також заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Водночас сама Гренландія неодноразово наголошувала, що не має наміру ставати частиною Сполучених Штатів. А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

