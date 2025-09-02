В Одесі до Дня міста пролунав гімн Миколаєва на вдячність за захист Півдня

В Одесі під час святкування Дня міста пролунав гімн Миколаєва на вдячність за оборону Півдня. Фото: Одеська міська рада

В Одесі сьогодні, 2 вересня, під час святкування Дня міста пролунав гімн Миколаєва на вдячність за оборону Півдня. Окрім цього відбулося урочисте відкриття колони на честь Миколаєва в «Алеї Незламних міст».

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на відео з соцмереж.

— Саме героїчна оборона Миколаєва зупинила ворожий наступ на Одесу. Тому сьогодні одесити кажуть: «Одеса — мама, а Миколаїв — справжній тато», — зазначив ведучий.

Під час заходу відбулося урочисте підняття прапора Миколаєва.

Також в Одесі інсталяція «Алея Незламних міст» поповнилася колоною на честь Миколаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Біржовій площі (колишня Думська) в Одесі відкрили експозицію на вшанування жертв війни та українських міст, які вистояли. Водночас у цьому переліку не знайшлося місця для Миколаєва та Вознесенська — міст, які відіграли ключову оборонну роль на півдні України.

Після хвилі критики в одеській мерії пообіцяли профінансувати створення стели на честь Миколаєва.