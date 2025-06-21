Мерія Одеси відреагувала на критику й зробить колону Миколаєва в «Алеї незламних міст»

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

Мерія Одеси профінансує створення колони Миколаєва для виставки «Алея Незламних міст». Таке рішення прийняли після хвилі критики.

Про це «МикВісті» розповів радник міського голови Миколаєва Іван Сміренський після спілкування з заступницею міського голови Одеси Ганною Позднякової.

Нагадаємо, що Миколаїв та Вознесенськ, які зіграли важливу роль в обороні півдня України, не представлені в експозиції. Це викликало обурення в громадськості та хвилю критики з боку жителів і громадських діячів.

За словами Сміренського, представниця одеської мерії вибачилася та наголосила, що міська влада не була організатором виставки. Проте в Одесі готові виправити ситуацію.

— Вона вибачилася і запевнила, що в найближчі дні Одеса профінансує виготовлення колони з табличкою «Миколаїв» та попросили знайти снаряд для встановлення, — повідомив Іван Сміренський.

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: Ганна Позднякова/Facebook Ганна Позднякова на виставці «Алея незламних міст». Фото: Ганна Позднякова/Facebook

Нагадаємо, що виставка — це інсталяція з 15 колон, які символізують незламні українські міста. На кожній з них встановлені уламки російських ракет і снарядів, а також таблички з насічками, що показують, скільки разів ворог бив по кожному з цих міст.

Раніше, український актор театру та кіно Олег Філімонов, від імені усієї Одеси подякував Миколаєву за оборону.

«У нас все добре завдяки вашій міцності… Тож, якби не було в світі Миколаєва, що б з Одесою було ми не знаємо», — заспівав актор у пісні «Золото Миколаєва».

Як повідомлялось, що ключову роль в обороні Миколаєва навесні 2022 року відіграли бійці 406-ї артилерійської бригади, а за оборону Кульбакінського аеродрому відповідали військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації. Завдяки їх роботі ворогу не вдалося окупувати місто.

Оборона Миколаєва

Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5 ранку 24 лютого. Того ж дня війська РФ намагалися обійти Херсон зі сходу та продовжити наступ на Миколаїв.

Окупанти намагались оточити Миколаїв. При спробі зайти до Миколаєва 4 березня 2023 року російські війська намагалися відвернути увагу сил оборони міста, розповів в інтервʼю «НикВести» генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Для цього на територію Кульбакінського аеропорту зайшло кілька одиниць ворожої техніки, але там їм дала відсіч група поліції. Після невдалого маневру в Кульбакіне спроба росіян зайти в Миколаїв провалилася.

З початку великої війни генерал-майору Дмитру Марченку, який керував обороною Миколаєва, 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст. Однак йому вдалося переконати найвище командування не підривати міст, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що оборона Миколаєва є однією з найтрагічніших перемог цієї війни. Адже вона дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову.

Оборона Вознесенська

Нагадаємо, 2-3 березня у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.