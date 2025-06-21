Біля мерії Одеси відкрили виставку «Алея незламних міст», про Миколаїв забули

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

На Біржовій площі (колишня Думська) в Одесі відкрили виставку «Алея Незламних міст». Символічна експозиція вшановує пам'ять жертв війни та віддає шану українським містам, які вистояли.

Про це повідомили у Одеській міській раді.

Експозицію мандрує різними містами України. Її створила громадська організація «Добробат — добровольчий будівельний батальйон» за підтримки Дипломатичної академії України та НАК «Нафтогаз України». Автором виставки став скульптор Ян-Павло Роман.

У центрі інсталяції 15 колон, що уособлюють незламні українські міста. На кожному п'єдесталі закріплені уламки ракет і снарядів, знайдених під час відновлення інфраструктури. Поруч таблички з насічками, що символізують кількість російських ударів по кожному місту.

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті» Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті» Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

«Якщо схилитися і зазирнути в дзеркальну табличку, то можна побачити відображення свого обличчя із символічними шрами від ракет. Ці шрами — у серці кожного українця», — йдеться у повідомленні.

Втім, у цьому ряду символів незламності не знайшлося місця для Миколаєва та Вознесенська — міст, які відіграли ключову оборонну роль на півдні України. На це звернула увагу кореспондентка «МикВісті», яка відвідала виставку.

Серед міст, які увійшли в експозицію: Одеса, Херсон, Київ, Дніпро, Харків, Чернігів, Запоріжжя, Краматорськ, Курахове, Вовчанськ, Суми, Миргород, Оріхове, Ізюм, Кривий Ріг.

Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті» Виставка «Алея незламних міст» в Одесі. Фото: «МикВісті»

Слід зазначити, що виставку представляв і куратор Миколаївського осередку «Добробату» Юрій Осіпов. Він розповів, що на стендах деяких міст встановлені касетні снаряди, але жодного разу не згадав про Миколаївщину.

— Є кілька снарядів, які приносять дуже значну руйнацію — це касетні снаряди. Тому ми вирішили це все показати, що люди, які знаходяться в Одесі, розуміли, що війна продовжується, війна йде, тому нам потрібні волонтери, — розповів Юрій Осіпов.

Нагадаємо, український актор театру та кіно Олег Філімонов, від імені усієї Одеси подякував Миколаєву за оборону.

«У нас все добре завдяки вашій міцності… Тож, якби не було в світі Миколаєва, що б з Одесою було ми не знаємо», — заспівав актор у пісні «Золото Миколаєва».

Раніше повідомлялось, що ключову роль в обороні Миколаєва навесні 2022 року відіграли бійці 406-ї артилерійської бригади, а за оборону Кульбакінського аеродрому відповідали військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації. Завдяки їх роботі ворогу не вдалося окупувати місто.

Оборона Миколаєва

Перші вибухи у Миколаєві пролунали близько 5 ранку 24 лютого. Того ж дня війська РФ намагалися обійти Херсон зі сходу та продовжити наступ на Миколаїв.

Окупанти намагались оточити Миколаїв. При спробі зайти до Миколаєва 4 березня 2023 року російські війська намагалися відвернути увагу сил оборони міста, розповів в інтервʼю «НикВести» генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Для цього на територію Кульбакінського аеропорту зайшло кілька одиниць ворожої техніки, але там їм дала відсіч група поліції. Після невдалого маневру в Кульбакіне спроба росіян зайти в Миколаїв провалилася.

З початку великої війни генерал-майору Дмитру Марченку, який керував обороною Миколаєва, 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст. Однак йому вдалося переконати найвище командування не підривати міст, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що оборона Миколаєва є однією з найтрагічніших перемог цієї війни. Адже вона дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову.

Оборона Вознесенська

Нагадаємо, 2-3 березня у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.