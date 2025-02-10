Генерал Наєв розповів, як битва за Вознесенськ завадила захопленню Одеси росіянами

Генерал-лейтенант Сергій Наєв (фото: Командування об'єднаних сил ЗС України)

Колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв поділився деталями операції зупинки наступу російських військ на Вознесенськ навесні 2022 року.

В інтерв’ю «Українській правді» він розповів, як оперативна розвідка дозволила українському командуванню передбачити маршрут ворога та підготувати необхідні сили для зупинки росіян.

Коли російські війська почали наближатися до Миколаєва, оборону міста очолював генерал Дмитро Марченко. Тоді основною задачею було передбачити наступні кроки ворога та ефективно відреагувати.

— Коли ворог підійшов до Миколаєва, то обороною Миколаєва керував генерал Дмитро Марченко. Необхідно було розгадати задум ворога та напрямок його подальших дій. Я тоді був командувачем стратегічного рівня і до мене підійшов офіцер розвідки з позивним «Парус» поділився, що знайшов програму в інтернеті, в якій були вказані можливі маршрути російських військ. За цими даними стало ясно, що ворог рухатиметься через Вознесенськ, а потім по лінії Миколаївської та Одеської областей, до Придністров’я, — розповідає Сергій Наєв.

Реклама

Зі слів генерала, цей план також передбачав висадку морського десанту на чолі з 810-ю бригадою морської піхоти. Коли він запитав розвідника, чи може той показати програму, офіцер відповів, що вона зникла.

— Я його питаю, програму можете показати? Він каже, що вона зникла. І я йому повірив, — додає генерал.

Інформацію Наєв передав командувачу оперативного командування «Південь» генерал-майору Андрію Ковальчуку.

— Я зателефонував Ковальчуку, розповів про мої припущення, і він погодився. Я запропонував перекинути авіацію та артилерію на цей напрямок, а він — частину сил з Миколаєва, — згадує Сергій Наєв.

Наступного ранку російські війська увійшли у Вознесенськ, але вже там їх чекали українські десантники. Внаслідок злагоджених дій ЗСУ ворог зазнав серйозних втрат — знищено було понад семи батальйонно-тактичних груп.

— Зранку ворог заходить в Вознесенськ, там вже на нього чекає батальйон 80 десантно-штурмової бригади. До речі, перший батальйон ворога наші десантники палили десь півтори доби, важко було. Там підірвали танк на мосту, не дозволяли переходити річку. Авіація, артилерія били щосили, і за тиждень набили ворога десь більше 7 батальйонно-тактичних груп, — сказав генерал.

Додатково до наземних операцій, українські війська застосували ракети «Нептун», які змусили російські кораблі відступити від берега, а також встановили морські міни, які перешкоджали маневрам ворога в Чорному морі.

— На морі десантні кораблі наближались до берега для проведення розвідки, і саме тоді ми вперше запустили ракети «Нептун». Перший запуск пройшов над ворожим кораблем, і вони відступили на більшу відстань від нашого берега. Крім того, були встановлені морські міни, які ворог не зміг зняти, попри наявність мінних тральщиків. Дві бригади на Миколаївщині та Одещині вогнем не давали ворогу зняти ці міни, — зазначає Сергій Наєв.

Нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни РФ проти України, розповів, завдяки чому місту вдалося вистояти у перші місяці російського вторгнення. За словами генерала, йому 8 разів давали команду підірвати Варварівський міст.

Проте Дмитро Марченко переконав найвище командування не роботи цього, адже тоді місто могло опинитися в повному оточенні — на той час Миколаїв було заблоковано за трьома напрямками з чотирьох.

Оборона Вознесенська

Нагадаємо, 2-3 березня 2022 року у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Битва за Вознесенськ. Архівне фото «МикВісті»

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.

Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як у Вознесенську. Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.