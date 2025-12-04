  • четвер

Повітряний простір Литви на кордоні з Білоруссю буде закритий до лютого 2026 року

Литва продовжила закриття повітряного простору на кордоні з Білоруссю до лютого 2026 року. Фото: LRTЛитва продовжила закриття повітряного простору на кордоні з Білоруссю до лютого 2026 року. Фото: LRT

Литва подовжила заборону польотів у частині свого повітряного простору, що межує з Білоруссю, ще майже на півтора року — до 1 лютого 2026 року.

Про це повідомляє видання LRT.

Обмеження вперше запровадили через загрозу від дронів, які порушували кордон і залітали в литовський повітряний простір. Спершу його мали скасувати 1 жовтня, однак у Міноборони попереджали: заборона діятиме доти, доки ризики не зменшаться.

Зокрема, 4 грудня Міністерство оборони Литви офіційно оголосило про продовження режиму обмеженої зони.

У жовтні міністр транспорту Юрас Тамінськас установив додаткові 26 обмежених зон над територією країни. Вони можуть активуватися миттєво, щоб дозволити військовим збивати безпілотники, які вторгаються в повітряний простір Литви.

В середині жовтня міністр транспорту і комунікацій Юрас Тамінскас встановив 26 зон обмеження польотів у повітряному просторі над усією територією Литви.

За даними міністерства, пілоти, що знаходяться в зоні обмеженого доступу, будуть проінформовані про загрозу не пізніше, ніж за десять хвилин до активації зони обмеженого доступу, щоб вони могли її покинути.

Попереднє положення допускало застосування військової сили лише у виняткових випадках: коли повітряне судно входить у заборонену зону і становить реальну загрозу важливим державним об'єктам.

Зазначені поправки були підготовлені з урахуванням подій літа цього року, коли до Литви прилетіли два російські безпілотники «Гербера», один з яких перевозив вибухівку.

Нагадаємо, що Литва встановила «зуби дракона» на кордоні з Росією і Білоруссю.

