Повітряний простір Литви на кордоні з Білоруссю буде закритий до лютого 2026 року
Литва подовжила заборону польотів у частині свого повітряного простору, що межує з Білоруссю, ще майже на півтора року — до 1 лютого 2026 року.
Про це повідомляє видання LRT.
Обмеження вперше запровадили через загрозу від дронів, які порушували кордон і залітали в литовський повітряний простір. Спершу його мали скасувати 1 жовтня, однак у Міноборони попереджали: заборона діятиме доти, доки ризики не зменшаться.
Зокрема, 4 грудня Міністерство оборони Литви офіційно оголосило про продовження режиму обмеженої зони.
У жовтні міністр транспорту Юрас Тамінськас установив додаткові 26 обмежених зон над територією країни. Вони можуть активуватися миттєво, щоб дозволити військовим збивати безпілотники, які вторгаються в повітряний простір Литви.
В середині жовтня міністр транспорту і комунікацій Юрас Тамінскас встановив 26 зон обмеження польотів у повітряному просторі над усією територією Литви.
За даними міністерства, пілоти, що знаходяться в зоні обмеженого доступу, будуть проінформовані про загрозу не пізніше, ніж за десять хвилин до активації зони обмеженого доступу, щоб вони могли її покинути.
Попереднє положення допускало застосування військової сили лише у виняткових випадках: коли повітряне судно входить у заборонену зону і становить реальну загрозу важливим державним об'єктам.
Зазначені поправки були підготовлені з урахуванням подій літа цього року, коли до Литви прилетіли два російські безпілотники «Гербера», один з яких перевозив вибухівку.
Нагадаємо, що Литва встановила «зуби дракона» на кордоні з Росією і Білоруссю.
