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На полігоні у Литві знайшли російський дрон, який залетів з Білорусі

Фото: на полігоні у Литві знайшли дрон. Фото: facebook.com/kariuomeneФото: на полігоні у Литві знайшли дрон. Фото: facebook.com/kariuomene

На полігоні у Литві знайшли безпілотник, який прилетів з Білорусі. За попередніми даними, це російська «Гербера».

Про це повідомляє видання LRT.

Як пише видання, про виявлення дрона повідомила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене, підтвердивши, що апарат прилетів з білоруської території.

— Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Більше інформації буде надано найближчим часом, — зазначила Довіле Шакален.

За попередніми даними, йдеться про безпілотник «Гербера» — імітаційну модель, що візуально нагадує бойові дрони «Шахеди» і застосовується для обману систем протиповітряної оборони.

У Збройних силах Литви уточнили, що літальний апарат було виявлено під час пошукової операції, яка тривала з моменту фіксації вторгнення в повітряний простір.

«Однак дані ще будуть переглянуті, оскільки літак було виявлено під час пошуку дрона. Буде перевірено, чи не є літак небезпечним, а потім будуть вжиті ті ж дії, що й у випадку з першим Gerbera на початку липня», — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, що кілька розвідувальних літаків НАТО контролюють повітряний простір над Литвою після того, як зафіксували іноземний дрон, який влетів із Білорусі.

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