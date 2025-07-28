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Литва посилює захист неба після інциденту з дроном із Білорусі

Невідомий дрон з Білорусі порушив повітряний простір Литви. Ілюстративне фото: Getty ImagesНевідомий дрон з Білорусі порушив повітряний простір Литви. Ілюстративне фото: Getty Images

Кілька розвідувальних літаків НАТО контролюють повітряний простір над Литвою після того, як зафіксували іноземний дрон, який влетів із Білорусі.

Про це заявив головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнарас.

28 липня неідентифікований безпілотник влетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Його помітили над Вільнюсом. Поліція розіслала жителям міста SMS-попередження з рекомендацією триматися подалі від дрона та в разі його виявлення телефонувати до екстрених служб за номером 112.

— Наразі існує план розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони ближче до кордону, оскільки ми бачимо, що існують певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, ми знаємо, куди, ймовірно, ведуть ці коридори, це другий випадок, і ми зміцнимося в цьому місці, — сказав Раймундас Вайкшнарас.

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Зазначається,  що один із літаків, Boeing RC-135V Rivet Joint, прибув із військового аеродрому Мілденхолл у Великій Британії, інший, Bombardier Challenger 650 Artemis, вилетів з литовського аеродрому в Шяуляї та пролітає над Латвією, Литвою та Польщею через «Сувальський коридор», третій, також Bombardier Challenger 650 Artemis, прибув із Молдови та летить навколо Калінінградської області.

Крім того, стало відомо, що ще один розвідувальний літак Королівських ВПС, Boeing RC-135W Rivet Joint, прямує до країн Балтії, цього разу з авіабази Ваддінгтон.

В той же час, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне припустила, що схожий на російський безпілотник, помічений біля Вільнюса, міг залетіти туди внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. 

Про це повідомляє LRT

Шакалієне зазначила, що поки немає ніяких ознак того, що порушення повітряного простору Литви було умисним вчинком чи провокацією.

— З одного боку, дуже добре, що українська оборона вміє дезорієнтувати дрони, що летять до них, але потім ці безпілотники з «випаленими мізками» можуть летіти будь-куди — і звісно можуть заблукати до нас, у Польщу і спричинити якісь наслідки», — сказала Довіле Шакалієне

Вона не стала висловлювати припущень, скільки російських БпЛА могли таким чином залетіти на територію Литви та зазначила, що фінальну оцінку зможуть назвати пізніше.

Нагадаємо, на початку липня з боку Білорусі у Литву залетів саморобний безпілотник. Він впав неподалік пункту пропуску, викликавши тривогу на державному рівні.

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