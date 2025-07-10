У Литві впав саморобний дрон з боку Білорусі: евакуювали прем’єра та спікера Сейму

Прикордонники Литви патрулюють кордон. Ілюстративне фото: AР

У четвер, 10 липня, близько 11:30, військові Литви зафіксували порушення повітряного простору — з боку Білорусі у країну залетів саморобний безпілотник. Він впав неподалік пункту пропуску, викликавши тривогу на державному рівні.

Про це повідомили Збройні сили Литви.

Зазначається, що об’єкт у повітряному просторі країни зафіксували Військово-повітряні сили Литовської армії. Винищувачі, які в той момент несли патрулювання кордонів НАТО, перевели у режим бойової готовності. Однак після падіння дрона, бойове завдання — скасували.

У Литві впав саморобний дрон, що прилетів із Білорусі. Фото: ЗС Литви

Як пише інформаційне агентство країн Балтії BNS, спочатку посадовці припускали, що над країною пролетів дрон типу «Шахед», який Росія активно використовує у війні проти України. Однак пізніше прикордонники встановили, що це був невеликий саморобний безпілотник, виготовлений із фанери та пінопласту.

За даними видання LRT, дрон розбився поблизу закритого пункту пропуску на кордоні Шумськ, приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю.

За попередньою інформацією, безпілотник не мав вантажу та не становив прямої небезпеки. Наразі на місці працюють чергові підрозділи литовської армії, які мають забезпечити безпеку території.

Через інцидент спікера литовського Сейму Саулюса Скверняліса евакуювали в укриття. Укриття також довелось залишити прем’єр-міністру Гінтаутасу Палуцкасу, який у момент виявлення дрона перебував на пресконференції в Будинку уряду.

Раніше міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні може суттєво підвищити загрозу безпеці в регіоні. Вони вважають, що Росія використає цей час для переозброєння та перекидання своїх військ на північно-східний фланг НАТО.