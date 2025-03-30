Країни Балтії занепокоєні, що припинення бойових дій в Україні — шанс для Росії посилити сили

Міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні може суттєво підвищити загрозу безпеці в регіоні. Фото: entergauja.com

Міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні може суттєво підвищити загрозу безпеці в регіоні. Вони вважають, що Росія використає цей час для переозброєння та перекидання своїх військ на північно-східний фланг НАТО.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, Естонія, Латвія та Литва висловлюють занепокоєння щодо подальших дій Кремля, побоюючись, що Росія не обмежиться агресією лише проти України. Там також припускають, що Москва вже готується збільшити виробництво озброєння та розмістити додаткові війська поблизу їхніх кордонів.

«Очевидно, що після завершення війни в Україні Росія швидко перерозподілить свої сили, і рівень загрози в регіоні значно зросте», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене під час нещодавнього візиту до Великої Британії висловила подібну думку. Вона закликала не плекати ілюзій щодо завершення російської загрози після війни в Україні. Шакалене наголосила, що Росія скористається часом після припинення бойових дій для збільшення військового потенціалу. За її словами, армія, яка вже зараз є великою та навченою, стане ще більш потужною.

За оцінками міністра оборони Естонії, близько 300 тисяч із 600 тисяч російських військовослужбовців, які нині перебувають в Україні, можуть бути передислоковані на інші ділянки. Він зазначив, що ці військові, ймовірно, не повернуться до звичайного життя через високі зарплати в армії, які у кілька разів перевищують середні доходи в їхніх рідних регіонах.

Країни Балтії також занепокоєні масштабними військовими навчаннями «Захід», які мають відбутися цієї осені в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький вважає, що Росія планує завершити «українське питання» до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень Сполучених Штатів Америки та Китаю.