Росія планує завершити «українське питання» до 2026 року, — ГУР

Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький вважає, що Росія планує завершити «українське питання» до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень Сполучених Штатів Америки та Китаю.

Про це повідомляє ГУР.

За словами Вадима Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.

«Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це — безпосередня загроза», — зазначає він.

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Зокрема у Москві створено геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. В документах визначено, що «українське питання» має бути завершене до 2026-го.

«Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм», — додав він.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна матиме короткий часовий проміжок від початку режиму припинення вогню до укладення угоди про завершення війни з Росією. Це пов'язано з тим, що РФ може порушувати домовленості.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна погодилися забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, уникати застосування сили та не використовувати комерційні судна у військових цілях.

Однак після цього Росія висунула додаткові вимоги, серед яких — послаблення санкцій проти її сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне ці умови для погодження на припинення вогню в Чорному морі.