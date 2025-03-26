Зеленський: після припинення вогню буде коротке вікно можливостей для завершення війни

Володимир Зеленський. Фото: адміністрація президента

Україна матиме короткий часовий проміжок від початку режиму припинення вогню до укладення угоди про завершення війни з Росією. Це пов'язано з тим, що РФ має звичку систематично порушувати домовленості.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Time.

«З 2014 року вони [росіяни, — прим.] постійно порушували мир. Ось як я це бачу. Вони будуть порушувати його весь час. Ось чому вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас буде припинення вогню, і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни. Це має бути дуже короткий період. Один місяць, два, три, і все. Після цього постане питання морального духу в армії. У нас 800 тисяч озброєних людей», — зазначив він.

При цьому Володимир Зеленський уточнив, що справа «не лише у фінансах», адже «якщо у нас немає угоди про припинення війни, вона стає замороженим конфліктом».

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«І ми не можемо продовжувати жити у стані війни. Треба відкрити кордони. Треба лібералізувати багато речей. І ми можемо це зробити, якщо підпишемо договір», — сказав Володимир Зеленський.

На його думку, якщо період між припиненням вогню та остаточною мирною угодою не буде тривалим, то будуть лише поодинокі порушення перемир'я, і це «не буде повним крахом».

«Але якщо процес затягнеться, то все розвалиться багаторазово. І ми не знаємо, чим це закінчиться», — додав він.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна погодилися забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, уникати застосування сили та не використовувати комерційні судна у військових цілях.

Однак після цього Росія висунула додаткові вимоги, серед яких — послаблення санкцій проти її сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне ці умови для погодження на припинення вогню в Чорному морі.

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що українські військові не припинять боротьбу, навіть якщо залишаться без зброї, поки не матимуть прийнятних умов для міцного миру.