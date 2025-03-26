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Глава ЦРУ: Українці будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов для миру

Джон Реткліфф, фото: APДжон Реткліфф, фото: AP

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що українські військові не припинять боротьбу, навіть якщо залишаться без зброї, поки не матимуть прийнятних умов для міцного миру.

Як він зазначив під час слухань у Сенаті США, український народ і армія вже кілька років недооцінюються, але їхня рішучість залишається незламною.

— Я переконаний, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо не матимуть умов, які дозволять досягти міцного миру, — заявив Джон Реткліфф.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на умовах, які гарантуватимуть довготривалий мир. За його словами, ЦРУ вже вживає заходів для підтримки цієї мети.

Джон Реткліфф додав, що Дональд Трамп усвідомлює загрозу, яку становитиме перемога Росії, і в разі «успішних переговорів» жодна зі сторін не зможе досягти своїх максимальних вимог. Водночас він визнав, що російська армія має перевагу на полі бою та поступово просувається вперед.

Нагадаємо, що у Росії заявили, що не повернуть Україні тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, а також не передаватимуть її під міжнародний контроль.

Крім цього, Росія під час переговорів із США в Саудівській Аравії наполягала на повному контролі над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, хоча не змогла окупувати всі ці території.

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