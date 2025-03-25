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Росія заявила, що не повертатиме Україні Запорізьку АЕС

Запорізькій АЕС, фото ЕнергоатомЗапорізькій АЕС, фото Енергоатом

У Росії заявили, що не повернуть Україні тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, а також не передаватимуть її під міжнародний контроль.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ. 

«У зв'язку із розтиражованими у ЗМІ спекуляціями на тему можливої ​​передачі Запорізькій АЕС (ЗАЕС) Україні або встановлення якогось «спільного контролю» над станцією з Україною, США чи представниками міжнародних організацій хотіли б пояснити таке. ЗАЕС – російський ядерний об'єкт», – повідомляє їхня пресслужба. 

Крім того, у них додали, що передача самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі.

«Повернення станції в російську атомну галузь – факт, що давно відбувся, який міжнародній спільноті залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі», – додали там. 

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не обговорює з США питання власності своїх атомних електростанцій. Усі вони, включно із тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, належать державі, що визнає і МАГАТЕ. 

Володимир Зеленський наголосив, що персонал станції отримує зарплату від України і є її громадянами. Попри незаконне управління станцією РФ, усі фахівці, зокрема атомники, залишаються українцями, яких утримують примусово. Президент Володимир Зеленський на пресконференції зазначив, що окупанти навіть вивозять дітей працівників ЗАЕС до Росії, змушуючи їх залишатися.

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