Литва встановила «зуби дракона» на кордоні з Росією і Білоруссю
- Юлія Бойченко
22:55, 30 серпня, 2025
Цього тижня литовські солдати інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса посилили кордон на низці невикористовуваних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.
Про це повідомили у Збройних силах Литви.
Бійці інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса встановили «зуби дракона» на неробочих пунктах пропуску: на кордоні з Білоруссю — це «Шумскас», «Лаворішкес», «Райгардас», «Латежеріс», на кордоні з Росією — «Романішкес», та в деяких інших районах.
У Збройних силах зазначили, що ці дії не пов’язані з російсько-білоруськими навчаннями «Захід». Вони є частиною довгострокового плану заходів, які зменшать можливості в’їзду військової техніки на територію Литви з Білорусі та Росії. Литовські військові продовжать оцінку інших важливих прикордонних районів.
Нагадаємо, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та барʼєри на Нарвському мосту, щоб надійно перекрити прикордонний перехід до Росії за потреби.
