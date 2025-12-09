  • вівторок

У Литві оголосили надзвичайний стан через метеокулі з Білорусі

У Литві запровадили надзвичайний стан через метеозонди, що запускаються з Білорусі. Фото: VSATУ Литві запровадили надзвичайний стан через метеозонди, що запускаються з Білорусі. Фото: VSAT

Литовський уряд оголосив надзвичайний стан по всій країні через кризу, спричинену запуском повітряних куль із території Білорусі та пов’язаними з цим загрозами національній безпеці.

Про це повідомляє видання LRT.

Керівництво операціями в умовах надзвичайного стану покладено на міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича. Під час засідання уряду він наголосив, що рішення ухвалене не лише через ризики для цивільної авіації, а й через загальну небезпеку для країни.

— Очевидно, що цей надзвичайний стан оголошений не лише через перешкоди цивільній авіації, але й через побоювання щодо національної безпеки та потребу в ближчій координації між інституціями, — заявив Владислав Кондратович.

У МВС підкреслили, що надзвичайний стан не спричинить незручностей для громадян: заходи будуть точковими, пропорційними та спрямованими лише на осіб, причетних до незаконної діяльності.

Надзвичайний стан запроваджено на всій території Литви, оскільки метеозонди можуть переміщатися між різними муніципалітетами залежно від напрямку вітру. Уряд планує повернутися до перегляду цього рішення через місяць.

У Литві запуски повітряних куль із Білорусі розцінюють, як елемент гібридної атаки. Вони створюють перешкоди для роботи цивільної авіації та впливають на функціонування Вільнюського аеропорту. Лише за перший тиждень грудня через обмеження повітряного простору постраждали близько 4 тисяч пасажирів.

Багато рейсів, які не змогли приземлитися у Вільнюсі, перенаправляли до Каунаса. Загалом від початку кризи була порушена робота 320 рейсів, постраждали 47 тисяч пасажирів, аеропорти сумарно не працювали майже 60 годин.

Раніше Литва подовжила заборону польотів у частині свого повітряного простору, що межує з Білоруссю, ще майже на півтора року — до 1 лютого 2026 року.

