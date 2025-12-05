Литва планує оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
Світлана Іванченко
22:03, 05 грудня, 2025
Уряд Литви наступного тижня планує запровадити надзвичайну ситуацію у зв’язку з масовим запуском повітряних куль із Білорусі, якими контрабандисти переправляють цигарки. Ці запуски вже неодноразово спричиняли перебої в роботі Вільнюського аеропорту.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене, повідомляє LRT.
За її словами, такий крок є оптимальним у нинішніх умовах:
— Щоб полегшити роботу об'єднаних груп, фахівці ухвалили рішення, що надзвичайна ситуація та її форма сьогодні є найкращими (рішеннями, — прим.), я прислухаюся до їхньої думки, тому наступного тижня ми оголосимо (надзвичайну, — прим.). Якщо ситуація зміниться, ми не виключаємо можливості піти далі, — сказала Інга Ругінене.
Напередодні відбулася технічна нарада служб, які займаються проблемою напливу повітряних куль. Ругінене відзначила роботу мобільних груп:
— Щоночі, і сьогодні, ми маємо чудовий результат, було знову виявлено 6,5 тисячі пачок цигарок, це справді дуже хороші результати в боротьбі з контрабандою, — сказала прем'єр-міністр.
Запущені з Білорусі кулі неодноразово змушували тимчасово закривати Вільнюський аеропорт, а одного разу призвели навіть до зупинки роботи летовища в Каунасі. Литовські чиновники називають такі дії «гібридною атакою», організованою білоруським режимом.
Раніше Литва подовжила заборону польотів у частині свого повітряного простору, що межує з Білоруссю, ще майже на півтора року — до 1 лютого 2026 року.
