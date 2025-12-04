На Миколаївщині за рік ліквідували майже дві тисячі несанкціонованих смітників

Полігон сміття, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області станом на 1 грудня 2025 року в громадах нарахували 1931 незаконне звалище.

Про це повідомила начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко під час пресбрифінгу.

За її словами, за рік ліквідували — 1 970 звалищ сміття, включно з тими, що залишалися невпорядкованими з попередніх періодів.

«Територіальні громади надають щомісячний звіт щодо утворення несанкціонованих сміттєзвадищ відходів та вжиті заходи щодо їх ліквідації. Проаналізувавши дані звітів можна зробити висновок, що утворено по області несанкціонованих сміттєзвалищ станом на 1 грудня 1931 одиниця. З них ліквідовано 1970 одиниць з урахуванням звалищ, які раніше не були ліквідовані», — розповіла Олександра Єфименко.

Нагадаємо, що У 2024 році громади Миколаївщини прибрали 399 стихійних сміттєзвалищ загальною площею понад 59 гектарів. Станом на 5 жовтня 2025 року у Миколаївській області ліквідували вже 1 059 звалищ загальною площею 54,6 гектара. Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану».

