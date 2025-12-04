Понад 220 тонн токсичних хімікатів досі зберігаються у громадах Миколаївщини

На Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: Держекоінспекція

У Миколаївському та Первомайському районах за результатами інвентаризації знайшли 226 тонн непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів.

Про це 3 грудня під час брифінгу повідомила начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, передають «МикВісті».

За словами Олександри Єфименко, проблема накопичення старих пестицидів триває десятиліттями. Через війну та ризики руйнування складів загроза потрапляння хімії в довкілля стала особливо гострою.

У червні в ОВА відбулася нарада щодо належного зберігання та утилізації цих відходів. Також проведено інвентаризацію. Після чого частину хімікатів вивезли.

«В червні поточного року по одному з об’єктів зберігання у селі Синюшин брід Первомайського району було здійснено вивіз та утилізацію на підставі укладеного договору із спеціалізованим підприємством», — говорить начальниця управління екології Миколаївської ОВА.

начальниця управління екології Миколаївської ОВА Олександра Єфименко. Скриншот відео

Станом на зараз встановлено п’ять громад, де залишаються непридатні хімічні речовини:

Первомайська міська громада

Врадіївська селищна громада

Арбузинська селищна громада

Галицинівська сільська громада

Кам’яномостівська сільська громада

У Галицинівській громаді, в селі Прибузьке, готують таке ж вивезення — після укладення нового договору.

«У селі Прибузьке Галицинівської громади заплановано вивезення та утилізацію за кошти громади після укладання договору із спеціаліхованим підприємством», — додає Олександра Єфименко.

В Миколаївській ОВА сподіваються, що у 2026 році вдасться утилізувати всі хімікати.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року під час перевірки у Первомайській та Синюхино-Брідській громадах Миколаївської області інспектори виявили склади з отрутохімікатами, які більше не можна використовувати. Мова йшла про 46,7 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), а також 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів в яких раніше зберігались непридатні для використання пестициди.

Крім цього, 14 липня фахівці Державної екологічної інспекції разом із представниками місцевої влади оглянули місце поблизу села Новокрасне Первомайського району, де зберігаються непридатні засоби захисту рослин. З’ясувалося, що хімікати лежать просто в землі, без тари, у вигляді кургану площею близько 1500 квадратних метрів і висотою п’ять метрів.

Після цього в жовтні Управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації оголосило тендер на утилізацію непридатних хімічних засобів захисту рослин. Вартість робіт — 1,14 мільйона гривень.