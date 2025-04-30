На Миколаївщині знайшли небезпечні хімікати, які зберігалися з радянських часів

На Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: Держекоінспекція

Під час перевірки у Первомайській та Синюхино-Брідській громадах Миколаївської області інспектори виявили склади з отрутохімікатами, які більше не можна використовувати.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

Зазначається, що виявлені хімікати — це старі засоби захисту рослин, що залишились ще з часів СРСР. Спеціальна комісія зафіксувала, що ці хімікати досі зберігаються у приміщеннях, а їх загальна вага разом із забрудненою тарою становить близько трьох тонн.

Інформацію вже передали до Державної екологічної інспекції України, щоб у майбутньому правильно утилізувати ці небезпечні залишки згідно з Національним планом управління відходами на 2025-2033 роки.

«Інспекція закликає громадян: у разі виявлення небезпечних залишків хімікатів або тари з-під них, одразу повідомляти відповідні служби», — додали екологи.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.