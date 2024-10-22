Важкі метали, вибухівки, отрутохімікати: військові екологи досліджують ґрунти деокупованої Миколаївщини

На деокупованих територіях області виявили підвищений вміст небезпечних речовин. Фото: пресслужба міністерства оборони України

На деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.

Про це свідчать перші результати досліджень, які були проведені спеціалістами Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки, повідомляє пресслужба міністерства оборони.

Фахівці зазначили, що такі показники є результатом ракетних і артилерійських ударів російської армії по підприємствам, складам з агрохімією та пальним.

Зазначається, що були обстежені ділянки поблизу міста Снігурівка та села Шевченкове, взяті зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Військові екологи провели низку вимірювань найсучаснішими приладами.

Для точнішого аналізу зразки передадуть до Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК.

У відомстві повідомили, що такі дослідження проводяться на прохання Миколаївської ОВА та допоможуть відновити постраждалі території. Зокрема, повернути їх до господарського використання та відновити довкілля.

Нагадаємо, що сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.

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Кліматична стратегія Миколаївщини

Нагадаємо, експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської. Ці області обрали у якості пілотних ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

Ще у травні 2023 року вони презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області. Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами. Водночас, додали там, російська агресія ще більше підвищила ризики виникнення пожеж у степовій та інших частинах регіону.