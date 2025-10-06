На Миколаївщині планують вивезти понад 70 тонн небезпечної хімії: шукають підрядника

На Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: Держекоінспекція

Управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації оголосило тендер на утилізацію непридатних хімічних засобів захисту рослин. Вартість робіт — 1,14 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що це вже другий тендер. Перший, який оголосили 12 вересня, скасували через відсутність пропозицій. Тоді у тендерній документації мова йшла про 19 залізобетонних контейнерів із небезпечними речовинами, що зберігаються поблизу села Степківка Первомайського району. Роботи розділили на лоти. За 1 мільйон 200 тисяч гривень підрядник мав утилізувати 11 контейнерів орієнтовною вагою 70 тонн.

Другий тендер оголосили на трохи меншу суму — 1 мільйон 140 тисяч гривень. Цього разу мова також йде про 19 контейнерів, які розділені на два лоти. Підрядник має забезпечити утилізацію 12 контейнерів (76 тонн) біля села Степанівка. Другим лотом мають оголосити утилізацію 7 контейнерів (44 тонни).

скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro

Зазначається, що контейнери частково пошкоджені, перебувають у незадовільному стані, а хімікати всередині — у твердому вигляді.

Учасники мають до 7 жовтня подати свої пропозиції, переможця обиратимуть на аукціоні. Всі роботи підрядник має виконати з 15 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року під час перевірки у Первомайській та Синюхино-Брідській громадах Миколаївської області інспектори виявили склади з отрутохімікатами, які більше не можна використовувати. Мова йшла про 46,7 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), а також 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів в яких раніше зберігались непридатні для використання пестициди.

Крім цього, 14 липня фахівці Державної екологічної інспекції разом із представниками місцевої влади оглянули місце поблизу села Новокрасне Первомайського району, де зберігаються непридатні засоби захисту рослин. З’ясувалося, що хімікати лежать просто в землі, без тари, у вигляді кургану площею близько 1500 квадратних метрів і висотою п’ять метрів.