  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 15.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині планують вивезти понад 70 тонн небезпечної хімії: шукають підрядника

На Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: Держекоінспекція

Управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації оголосило тендер на утилізацію непридатних хімічних засобів захисту рослин. Вартість робіт — 1,14 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що це вже другий тендер. Перший, який оголосили 12 вересня, скасували через відсутність пропозицій. Тоді у тендерній документації мова йшла про 19 залізобетонних контейнерів із небезпечними речовинами, що зберігаються поблизу села Степківка Первомайського району. Роботи розділили на лоти. За 1 мільйон 200 тисяч гривень підрядник мав утилізувати 11 контейнерів орієнтовною вагою 70 тонн.

Другий тендер оголосили на трохи меншу суму — 1 мільйон 140 тисяч гривень. Цього разу мова також йде про 19 контейнерів, які розділені на два лоти. Підрядник має забезпечити утилізацію 12 контейнерів (76 тонн) біля села Степанівка. Другим лотом мають оголосити утилізацію 7 контейнерів (44 тонни).

скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorroскриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro

Зазначається, що контейнери частково пошкоджені, перебувають у незадовільному стані, а хімікати всередині — у твердому вигляді.

Учасники мають до 7 жовтня подати свої пропозиції, переможця обиратимуть на аукціоні. Всі роботи підрядник має виконати з 15 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року під час перевірки у Первомайській та Синюхино-Брідській громадах Миколаївської області інспектори виявили склади з отрутохімікатами, які більше не можна використовувати. Мова йшла про 46,7 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), а також 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів в яких раніше зберігались непридатні для використання пестициди.

Крім цього, 14 липня фахівці Державної екологічної інспекції разом із представниками місцевої влади оглянули місце поблизу села Новокрасне Первомайського району, де зберігаються непридатні засоби захисту рослин. З’ясувалося, що хімікати лежать просто в землі, без тари, у вигляді кургану площею близько 1500 квадратних метрів і висотою п’ять метрів.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Миколаєві планують витратити ₴4,4 млн на придбання 150 пам’ятників для полеглих воїнів
У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн
Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тендери та закупівлі

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ
У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн
У Миколаєві планують витратити ₴4,4 млн на придбання 150 пам’ятників для полеглих воїнів

На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

Керівника Миколаївського КЕУ підозрюють у розтраті ₴1,4 млн, призначених для військових

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Аліна Квітко

Головне сьогодні