На Херсонщині переплатили ₴2,4 млн за протидронові сітки: аналітика

Сітки для захисту від російських FPV-дронів у Херсонській області, фото: «Мост»

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА міг суттєво переплатити за антидронові та захисні сітки, придбані у підприємців.

Про це йдеться в аналітичному звіті благодійного фонду «Об’єднання».

Фахівці фонду проаналізували договори, які департамент уклав із двома фізичними особами-підприємцями — Мариною Андрієвською та Олександром Чорнявським. Порівняння закупівельних цін із відкритими пропозиціями на ринку показало значне завищення вартості. Зазначається, що скоріш за все підприємці були визначені ще до торгів і сітки у них закупили на 40% дорожче ринкової вартості.

Зокрема, фізична особа підприємець Марина Андрієвська постачала поліпропіленову сітку з розміром комірки 50×50 міліметрів по 40,25 гривні за квадратний метр, тоді як реальна ринкова ціна становить близько 28 гривень. За підрахунками аналітиків, переплата на користь ФОП Андрієвської могла скласти приблизно 1,47 мільйона гривень.

Також ФОП Олександр Чорнявський продав Департаменту сітку 100×100 мм по 21 гривні за квадратний метр, хоча в інтернеті її можна знайти за 15 гривень. За підрахунками переплата склала щонайменше 960 тисяч гривень.

Скриншот даних зі звіту звіті благодійного фонду «Об’єднання»

Тож за даними благодійного фонду «Об’єднання», загальна сума можливих фінансових втрат перевищує 2,4 мільйона гривень.

Скриншот даних зі звіту звіті благодійного фонду «Об’єднання»

«Схоже, що Департамент свідомо обрав заздалегідь визначених підприємців і не орієнтувався на реальні ринкові ціни, що призвело до завищення вартості сіток орієнтовно на 40%. Для прифронтового регіону це означає прямі втрати бюджету, які могли б піти на додаткове посилення захисту, та водночас підриває довіру до органів влади, які відповідають за безпеку громадян», — підсумували у благодійному фонді.

Антидронові сітки на Миколаївщині

Нагадаємо, перший антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів збудували в Запорізькій області.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій.

У серпні 2025 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за прикладом інших прифронтових міст в Миколаївській області також встановлюють антидронові сітки.

Тому в цілях захисту на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області почали встановлювати сітки для захисту від російських FPV-дронів.