На Херсонщині встановлять антидронові тунелі на шести ділянках доріг, — Прокудін

Встановлення антидронових сіток на Херсонщині, 28 серпня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

На території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.

— Із Силами оборони та іншими структурами за цей час випробовували з десяток типів сіток: різного діаметра та з різних матеріалів. У підсумку зупинилися на сітках, виготовлених з поліпропілену, поліаміду та тралових. Вони довели свою ефективність у протидії ворожим дронам типу FPV та Mavik. Навіть були випадки, що ці сітки зупиняли БПЛА типу «крило», — розповів він.

Водночас Олександр Прокудін зауважив, що абсолютного захисту не існує:

— Цього не забезпечить жоден РЕБ і жодна сітка. Ворог теж не стоїть на місці: атакує і з артилерії, і вдосконалює знаряддя вбивства. Це війна технологій, — наголосив очільник Херсонської ОВА.

За його словами, на трасі Херсон–Миколаїв дронові атаки ускладнюють ситуацію, однак логістика продовжує працювати. На цій ділянці контролюють ситуацію патрульні, військові, правоохоронці контролюють ситуацію. У разі підвищеної небезпеки вони інформують водіїв про загрозу та тимчасово обмежують рух.

Прокудін підкреслив, що російські військові намагаються бити по будь-яких цілях, які бачать:

— Росіянам байдуже, хто стане їхньою мішенню – намагаються бити по всьому, що рухається. Так, у вівторок вранці дрон атакував автівку, в якій їхало подружжя медиків. Обоє отримали вибухові травми та контузії. Вони нині перебувають на лікуванні. Загалом того дня російські безпілотники вразили чотири автомобілі протягом однієї години, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на автошляху М-14 Херсон — Миколаїв можуть тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських безпілотників. Так, у понеділок, 25 серпня, на трасі Миколаїв — Херсон російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.